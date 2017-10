Stát letos zaplatí stranám za hlasy voličů 482 milionů korun

Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězné ANO, přes 150 milionů korun. Po volbách v roce 2013 to bylo 92,7 milionu. ODS si polepší ze 38,4 milionu na 57,3 milionu korun. Piráti vyinkasují 54,6 milionu korun, před čtyřmi lety to bylo 13,2 milionu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury vydělá na hlasech 53,9 milionu korun, v roce 2013 nekandidovalo.

Obrazem: Jak to žilo ve volebních štábech:

KSČM si pohorší, zatímco před čtyřmi lety jí poslal stát za hlasy 74,1 milionu, po letošních volbách to bude 39,3 milionu korun. Výnos ČSSD z hlasů klesne ze 101,7 milionu na 36,8 milionu korun, KDU-ČSL z 33,7 milionu na 29,4 milionu. TOP 09 měla před čtyřmi lety z hlasů 59,6 milionu, nyní to bude 26,9 milionu korun. Hnutí Starostové a nezávislí, jehož členové se v roce 2013 ucházeli o poslanecké mandáty za TOP 09, pošle stát za hlasy 26,2 milionu korun. Svobodní dostanou 7,9 milionu, před čtyřmi lety to bylo 12,8 milionu korun. Tehdy dostaly peníze za hlasy také Strana zelených a Strana práv občanů, tentokrát bude jejich příděl nulový.

Tři voliči z deseti jsou přesvědčeni, že nejlepším premiérem této země bude zloděj. Čtěte komentář Pavla Párala:

Zelení měli po volbách před čtyřmi lety jako jediná strana mimo Sněmovnu také stálý příspěvek na činnost 6,2 milionu korun ročně. Teď skončí. Tyto příspěvky, na něž mají nárok strany se ziskem od tří procent hlasů, bude pobírat jen všech devět sněmovních seskupení v maximální výši deset milionů korun za rok.

Za mandáty bude ANO dostávat 70,2 milionu korun ročně místo 42,3 milionu. ODS bude inkasovat 22,5 milionu proti současným 14,4 milionu korun. Piráti a Okamurova SPD se vyhoupnou z nuly na 19,8 milionu korun ročně, KSČM si pohorší z 29,7 milionu na 13,5 milionu korun. Na stejnou částku propadne ze 45 milionů korun za rok ČSSD. Prázdnější bude i kasa KDU-ČSL, místo 12,6 milionu bude mít za mandáty devět milionů. Propad z 23,4 milionu ročně na 6,3 milionu zaznamená TOP 09. Hnutí STAN bude pobírat 5,4 milionu korun.

Čtěte rozhovor s jedním z vítězů voleb:

Jak bude vypadat nová Sněmovna?

Druhý den voleb sledujte online na Euro.cz

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017: