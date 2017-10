SPD navrhla Okamuru na místopředsedu Sněmovny. Na předsedu podpoří Vondráčka

Místopředsednický post ve Sněmovně SPD chce podle Okamury kvůli prosazování programu hnutí. „Já jsem nabídku předsednictva hnutí přijal,“ řekl k návrhu předsednictva, aby se stal místopředsedou. Zopakoval, že na funkci předsedy Sněmovny SPD podpoří Radka Vondráčka z ANO. O místo plánuje v povolebních vyjednáváních usilovat také ODS pro svého předsedu Petra Fialu.

Radima Fialu na předsedu poslaneckého klubu SPD předsednictvo hnutí podle Okamury schválilo jednomyslně. Uvedl také, že SPD by chtělo ve Sněmovně vést bezpečnostní výbor.

Okamura se přiklání k návrhu hnutí ANO, aby v jednacím řádu Sněmovny ubylo přednostních práv k vystoupení před poslanci a aby se zkrátily nyní dvouhodinové přestávky na jednání klubů. „Kdyby si všichni vzali pauzu, tak Sněmovna v podstatě není schopná pracovat,“ řekl. O konkrétních parametrech je podle něj potřeba vést diskusi.

K případnému postavení kandidáta do prezidentských voleb se SPD vyjádří do 7. listopadu, který je posledním termínem pro předložení přihlášek, řekl Okamura. Na 6. listopadu má pozvánku na oběd k prezidentu Miloši Zemanovi do Lán. „Já si myslím, že toto téma tam asi také přijde na přetřes,“ podotkl.

SPD ve volbách skončilo třetí se ziskem skoro 11 procent hlasů za vítězným hnutím ANO s téměř 30 procenty a ODS, jejíž volební zisk přesáhl 11 procent.

