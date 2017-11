Sobotkův kabinet podal demisi. Mandát bude vykonávat do jmenování nové vlády

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) dnes schválila svou demisi. Ještě dnes bude doručena na Pražský hrad. Demisi podá dosavadní kabinet koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL k rukám prezidenta Miloše Zemana, který jej následně pověří vykonáváním mandátu do jmenování nové vlády Andreje Babiše (ANO). To by se mělo podle Hradu stát 13. prosince. Prezident podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka plánuje demisi přijmout v úterý.