Smutek v Bruselu a tlak na konec sankcí, tak vidí české volby ruská média

Kommersant upozorňuje, že v programu ANO se hovoří o snaze vypracovat novou strategii vztahů s Ruskem s cílem upevnit bezpečnostní architekturu v Evropě a přispět k rozvoji česko-ruských styků. „Od roku 2014 vůdce ANO prohlašoval, že sankce vůči Moskvě jsou neúčinné, a letos v říjnu podpořil názor prezidenta Miloše Zemana, který navrhl uznat připojení Krymu (k Rusku) a vyplatit Ukrajině kompenzaci,“ uvádí Kommersant. Kvůli výrokům o Rusku podle něj česká sociální demokracie Babiše nepodporuje.

I Rossijskaja gazeta připomíná, že Babiš nejednou hovořil o nezbytnosti „ukončit sankční válku s Ruskem“. Jeho hnutí ANO označuje za „centristické s prvky populismu“.

Rozčarování českých občanů s politikou tradičních politických stran je „očividně spojeno s tím, že ministři odcházející vlády Bohuslava Sobotky byli příliš závislí na Bruselu,“ uvádí list. „Často to neodpovídalo národním zájmům Česka, nebo jim to přímo škodilo. A Češi jsou velmi citliví na vše, co se týká jejich svrchovanosti,“ konstatuje se v komentáři.

Volby korunu neovlivnily Výsledky voleb podle očekávání výrazně neovlivnily kurz české měny. Koruna ráno vůči euru mírně oslabila a kolem 09:30 se obchodovala za 25,69 Kč/EUR. Proti pátečnímu závěru, kdy posunula nejsilnější hodnotu od začátku intervencí České národní banky, ztratila tři haléře. Vůči dolaru oslabila o osm haléřů na 21,85 Kč/USD.

„Mezi evropskými činiteli v Bruselu zavládl znovu smutek,“ komentuje výsledky českých voleb server Vesti. Uvádí, že, soudě podle některých Babišových výroků, jeho názory na vztahy s Ruskem a EU jsou identické s míněním prezidenta Zemana: sankce jsou zbytečné, téma Krymu je třeba uzavřít. „Mnohé bude jasné, až si Babiš vybere koaliční partnery,“ soudí Vesti.

Podle ruského serveru Politikus nové rozložení sil v České republice velmi rozčiluje Ukrajinu, protože Babiš je znám svým negativním vztahem k protiruským sankcím. „Rovněž vystupuje s ostrou kritikou diktátu EU a je připraven bojovat proti vnucované migrační krizi tím nejradikálnějším způsobem,“ zdůrazňuje server.

„V Česku je v dané chvíli velmi mnoho nelegálních ukrajinských migrantů, které nová státní moc vyžene nejdřív. Později přijdou na řadu i legálně zaměstnaní migranti, jejichž kvóty Praha nejednou zvyšovala kvůli Bruselu. Pokud se Babiš odhodlá ke konfrontaci s pohlaváry v EU ohledně migrační otázky, Ukrajinci jako oběti svých vlastních neschopných politiků poletí ze země jako první,“ praví se v komentáři.

