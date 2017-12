Kandidát na ministra označil platy v kultuře za katastrofu. „V programovém prohlášení máme plán, že bychom chtěli navýšit platy na 150 procent současné úrovně do roku 2021, tedy během toho čtyřletého období, kdy by vláda měla vládnout,“ uvedl.

Chtěl by také podpořit programy týkající se živého umění i památek. „My bychom rádi připravili nové programy, které by umožnily památky opravovat, a to nejen památky na úrovni místní správy, ale i památky ve vlastnictví soukromníků, protože tam zákon o památkové péči tyhle věci řeší ne úplně dobře,“ řekl Šmíd.

Chystá se také připravit změnu zákona o památkové péči. Novelu by chtěl projednat a přijmout „velice brzy“. „Jsme ve velmi dobrém kontaktu s památkovým ústavem. Připravuje revizi seznamu památek a pasportizaci toho nejcennějšího památkového fondu, který v Česku je,“ dodal.

Šmíd se Zemanem okrajově hovořil také o neschváleném zákonu o veřejných kulturních organizacích, jenž měl umožnit přeměnu kulturních příspěvkových organizací do podoby, která by pomohla zlepšit jejich fungování a vícezdrojové financování. Řekl, že se v nejbližší době bude snažit o návrhu dovědět více, aby pochopil, zda je opravdu potřebný, a co vadilo tomu, aby byl přijat.

Kandidát na ministra prohlásil, že by rád zvyšoval rozpočet kultury tak, aby bez financování církví dosáhl alespoň jednoho procenta ze státního rozpočtu. Nyní je to asi 0,7 procenta.

Schůzka s prezidentem podle něj byla příjemná. „Já jsem pana prezidenta ve velmi příjemném rozhovoru ubezpečil, že rozhodně nebudu jen advokátem živého umění, muzikantů nebo divadelníků, ale jde mi o to, aby ministerstvo kultury zahrnovalo absolutně všechny součásti kulturního dědictví i kultury, která teď vzniká v České republice,“ dodal.

