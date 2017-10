Šéf lidovců dá funkci k dispozici, tvrdí Mihola. Není mým mluvčím, odpověděl Bělobrádek

Lidovci získali ve volbách 5,8 procenta hlasů. Před čtyřmi lety měli podporu 6,88 procenta. Bělobrádek před volbami řekl, že v případě horšího výsledku zváží rezignaci.

„Na celostátní konferenci, která je takovým sjezdem předsednictva, nabídne funkci k dispozici. Neznamená to ale, že odstoupí. Zbytek řeknou straníci, nebo on sám,“ řekl Mihola. „Pan Mihola není můj mluvčí. Počkám si na jednání. Na vzkazy přes média nereflektuji,“ napsal dnes Bělobrádek během zasedání vlády.

Podle Miholy lidovci dobře splnili program. „Stojím si za tím, že jsme dobře fungovali ve vládě. Vidím problém především v mediální stránce a v tom umět prodat to, co se skutečně odpracovalo,“ řekl Mihola. Členové se musejí vyjádřit k analýze a říct, jak výsledek a situaci vnímají, dodal. „Určitě budou znít i kritické názory, ale záleží na spolustranících, jak se k věci postaví,“ uvedl. Sám by nejprve analyzoval situaci.

Juránek dnes řekl, že sjezd by mohl být na jaře příštího roku. Lidovci měli sjezd letos v květnu, bývá jednou za dva roky. Na sjezdu by se mohlo řešit i vedení. „Nejsem pro to, aby předseda odstupoval. Pokud si řekne o důvěru, dám mu ji, ale do mimořádného sjezdu. Věci se musí řešit ne ze dne na den, když vzplane vlna, ale musí se řešit po úvaze,“ řekl Juránek. Podle něj by si strana měla udělat analýzu. „Měli bychom analyzovat, co jsme udělali špatně, co jsme udělat mohli a co jsme neudělali, a vyvodit z toho důsledky. Během čtyř let se musí strana výrazně změnit a být srozumitelná vůči lidem,“ dodal Juránek.

Neřekl ani, zda by měla jít KDU-ČSL do koalice, nebo do opozice. „Zcela určitě bych ale neusiloval o to, abychom byli v koalici, pokud nebudeme osloveni,“ dodal Juránek. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš poslal všem uskupením, které se dostaly do Sněmovny, zprávu s žádostí o schůzku.

Volby vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem před ODS a Piráty. Do Sněmovny se dostalo ještě SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Velký propad hlasů zaznamenala ČSSD, KSČM a TOP 09, ale oslabili i lidovci. Posílilo ANO a do Sněmovny se poprvé dostali Piráti a nově tam bude i SPD.

