Průzkum Medianu: Podpora velkých stran klesla, naopak SPD a Piráti posilují

Vítězem voleb by i v první polovině října bylo jasně hnutí ANO, přestože by se v porovnání se zářijovým průzkumem jeho zisk snížil z 27 na 25 procent. Podobně druhou ČSSD by volilo 12,5 procenta voličů (o jeden procentní bod méně) a KSČM by získala 10,5 procenta hlasů (o dva procentní body méně).

Nejmenší ztrátu půl procentního bodu utrpěla ODS (aktuálně devět procent), KDU-ČSL si naopak stejnou měrou polepšila na 6,5 procenta. TOP 09 klesla ze sedmi na šest procent. Občanské demokraty by díky nárůstu o tři procentní body předstihlo Okamurovo hnutí (nyní 9,5 procenta), lidovcům odskočili Piráti ze šesti na 8,5 procenta.

Volební model Median, říjen 2017:

Zdroj: Median

Podpora stran se podle agentury může v posledním předvolebním týdnu velmi měnit, šanci na vstup do Sněmovny má i STAN a Zelení. Piráti a SPD se opírají o mladé voliče, jejichž účast a volební chování jsou nejméně „spolehlivé“. Zatímco TOP 09 a KDU-ČSL si vstupem do Sněmovny nemohou být jisté, poslance by mohli mít i Starostové a Zelení, pokud k volbám přimějí všechny své voliče, uvedl Median.

Nejvyšší volební potenciál ale mělo podle agentury hnutí ANO, které v případě získání hlasů všech svých zvažujících voličů stále může překročit hranici 30 procent. Pokud by ale ANO dostalo hlasy jen od svých skalních voličů, získalo by méně než 20 procent. ČSSD by mohla pomýšlet až na 16,5 procenta, ODS na 15 procent, SPD na 14,5 procenta a Piráti na 14 procent hlasů. Volební potenciál KSČM se snížil zhruba na 13 procent hlasů, hlasy přesvědčených voličů by jí stejně jako sociálním demokratům zajistil jen desetiprocentní zisk.

Volební potenciál ukazuje, kolik by strana mohla dostat hlasů, kdyby se k ní přiklonili všichni respondenti, kteří ji vážně zvažují a nevylučují účast.

Účast u voleb deklarovalo v první polovině října 64 procent dotázaných, což je v porovnání se zářijovým šetřením o čtyři procentní body více. „Jen 46,5 procenta lidí si ale bylo účastí jisto,“ upozornil Median.

Volební potenciál stran dnes zveřejnila také televize Nova na základě průzkumu agentur STEM a STEM/MARK k 15. říjnu. V něm dosáhlo ANO 27,7 procenta a druhá KSČM 12,7 procenta. Oproti předchozímu průzkumu STEM bylo na třetím místě hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury s 12,4 procenta. Původně třetí ČSSD se posunula na čtvrtou pozici s 9,7 procenta. Piráti by získali 7,9 procenta a ODS 7,7 procenta. Do Sněmovny by se dostaly ještě KDU-ČSL s 5,2 procenta a TOP 09 s rovnými pěti procenty.

Vývoj podpory stran podle volebního modelu agentury Median (v procentech): Strana/hnutí říjen září srpen ANO 25 27,0 26,5 ČSSD 12,5 13,5 14,5 KSČM 10,5 12,5 13,0 SPD 9,5 6,5 6,0 ODS 9 9,5 10,0 Piráti 8,5 6,0 3,5 KDU-ČSL 6,5 6,0 6,5 TOP 09 6,0 7,0 9,0 Starostové 4,0 4,0 3,5 Zelení 3,5 2,5 2,0

Zdroj: Median



