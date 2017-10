Předzvěst kandidatury na předsedu? Pospíšil se stal členem TOP 09

Po víkendových parlamentních volbách se o Pospíšilovi v médiích mluví jako o možném nástupci Miroslava Kalouska v čele strany. Zda se ale dostane do některé z čelných stranických funkcí, zatím není jasné. Nejasná je zatím i jeho případná pozice ve vedení pražské TOP 09. „Tak je to možná varianta, ale určitě víte, že někteří by ho rádi viděli ještě ve vyšších pozicích. Proto je tomu třeba nechat čas,“ uvedl předseda pražské TOP 09 Martin Dlouhý.

Pospíšil byl ministrem a místopředsedou ODS, se stranou se ale v lednu 2014 rozešel. Do europarlamentu kandidoval jako nestraník na kandidátce TOP 09 a STAN.

TOP 09 ve víkendových volbách získala 5,31 procenta hlasů, ve Sněmovně tak má sedm mandátů. Ve volbách před čtyřmi lety strana kandidující tehdy s podporou Starostů obdržela téměř 12 procent a poslanců měla 26.

