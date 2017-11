Němec se do volby přihlásil přes svou prostějovskou organizaci, delegátům sdělil, že jeho zájem kandidovat odmítla olomoucká krajská organizace TOP 09, přičemž by se nemělo stávat, aby byli zájemci zašlapáváni. „Zachránce je zde. V posledních dvou měsících slýchám, že není, kdo by se postavil Jiřímu Pospíšilovi jako protikandidát,“ vysvětlil Němec svoje pohnutky k účasti ve volbě.

Přihlásil se k stylu politiky, jaký vede Kalousek, a uvedl, že právě díky končícímu předsedovi se TOP 09 nakonec do Sněmovny těsně dostala. Současně ale kritizoval předvolební kampaň TOP 09. Zaměření na kritiku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana podle něj voliči neocenili.

„Nejsem někdo, kdo odjel do Bruselu a nezajímá se o české politické dění,“ řekl Pospíšil v kandidátském projevu. S žádostí o podporu vystoupil jako první. Uvedl, že volební debakl musí TOP 09 vzít jako šanci k dalšímu vzestupu. Je podle něj třeba každodenní práce proto, aby strana své výsledky zlepšila. Jeho cílem je úspěch v komunálních volbách příští rok. Europoslanec, který vstoupil do TOP 09 teprve před měsícem, poděkoval spolustraníkům, že mu dali šanci v politice působit v posledních letech, kdy v TOP 09 působil jako nestraník. „Budu-li zvolen, jsem připraven jezdit po České republice, podpořit a pomoct každému z vás, kdo bude kandidovat,“ slíbil Pospíšil místním politikům TOP 09 v sále.

„Žádný spasitel neexistuje,“ varoval Pospíšil ohledně jednoduchých receptů na návrat voličů ke straně. Odmítl jako mýtus tvrzení, že tradičním politickým stranám odzvonilo. „Politika bez politických stran je politika, která vede k oligarchům a totalitě,“ dodal. Současně ale vyzval kolegy z regionů, aby oslovovali i sympatizanty strany s návrhem na zařazení na kandidátku TOP 09. Navrhl také, že by měli politici v krajích usilovat i o koaliční spolupráci s podobnými subjekty. Zvláštní význam přikládá Pospíšil volebnímu výsledku TOP 09 v hlavním městě. „Pražský volební střet bude mít obrovskou symboliku,“ uvedl s tím, že čtvrté místo TOP 09 ve sněmovních volbách nebyl v metropoli žádným vítězstvím.

