Policie zasahovala ve volebním štábu SPD. Vyvedla neakreditované novináře

„Teď to nebudu komentovat. Odpovědi k celému incidentu dostanete v příštích dnech v tiskové zprávě,“ řekl Fiala. Podle něj to není tak, že akreditaci nedostali novináři, kteří píšou o hnutí špatně.

Hnutí do štábu v hotelu v pražském Karlíně pouští jen některé novináře. Policie nejprve přijela kvůli novináři ze serveru Info.cz, který původně získal akreditaci. SPD mu ji však zrušilo a do štábu nebyl vpuštěn. Později organizátoři policii přivolali kvůli novinářce Markétě Dobiášové z Reportérů ČT, která také nebyla vpuštěna. Dobiášová si stěžovala na to, že jí nikdo z hnutí nevysvětlil, z jakých důvodů akreditaci nedostala. Do volebního štábu se nedostaly ani Seznam Zprávy, které natáčejí z prostor před hotelem, kde se volební štáb koná.

Konflikty se staly uvnitř hotelu před recepcí. Organizátoři pak změnili pravidla pro vstup a recepci pro vítání hostů umístili před budovu hotelu, aby nebyly konflikty uvnitř.

Atmosféra v ostatních volebních štábech politických stran po uzavření volebních místností byla poklidná. Vedení ANO, které volby s převahou vyhraje, sleduje výsledky ve volebním štábu hnutí na pražském Chodově. Po zveřejnění prvních průběžných výsledků, podle kterých má ANO podporu přes 30 procent, panuje na místě ruch a uvolněná atmosféra. Ve volebním štábu ANO se pohybují desítky novinářů, zatímco vedení hnutí sleduje výsledky v galerii nad nimi.

Volební štáby obrazem

Sociální demokraté čekají na výsledky v Lidovém domě. Volební výsledky sledují odděleně od novinářů, kterých se do Lidového domu akreditovalo přes 150. ČSSD ve volbách výrazně ztratí, po sečtení poloviny hlasů měla zhruba osm procent, zatímco v roce 2013 volby vyhrála s 20 procenty. Předseda Sněmovny Jan Hamáček poděkoval soupeřům za férovou kampaň, vyčítá jim jen kauzu kolem lithia, kterou považuje za podraz. Výsledek sociální demokracie nechtěl končící předseda Sněmovny předjímat. Nechtěl se ani vyjadřovat k tomu, jaký výsledek by považoval za úspěch a jaký za neúspěch.

Ve volebním štábu KSČM panuje napjatá, ale mírně optimistická nálada. KSČM bude mít zřejmě nejhorší volební výsledek po listopadu 1989. Po sečtení 57 procent hlasů mají 8,62 procenta. Pode místopředsedy strany Jiřího Dolejše jsou letošní volby náročnější než ty poslední. „Jde spíše o výměnu kulis, než o souboj levice a pravice a programové otázky,“ řekl. Je podle něj nicméně realistické, že komunisté stejně jako loni skončí na třetím místě.

Před hodinou opařený lidovecký štáb začíná ožívat, objevují se úsměvy s tím, jak se výsledek přibližuje šesti procentům. #volby2017 pic.twitter.com/RjS9UT5f5b — Týdeník Euro (@tydenikeuro) 21. října 2017

V pražském paláci Charitas, sídle lidovců, je atmosféra poklidná. Předseda strany Pavel Bělobrádek uvedl, že cítí zvýšený adrenalin, ale v noci se mu prý spalo výborně.

Druhý den voleb sledujte online na Euro.cz

Původně poklidnou atmosféru očekávání v Truhlářské ulici v Praze, kde má hlavní kancelář ODS, vystřídal po průběžném oznámení výsledků opatrný optimismus. „Vypadá to tak, že ODS potvrdí své lídrovství na pravici. Jsem tomu ráda, ale netěší mě, že to podle průběžných výsledků vypadá, že TOP 09 by se do sněmovny nedostala,“ řekla poslankyně ODS Jana Černochová.

Ve volebním štábu ODS začalo být veselo. Strana překonala v sečtených hlasech 10%. pic.twitter.com/fHHNmo7Nmn — Týdeník Euro (@tydenikeuro) 21. října 2017

Klidná atmosféra panuje u Pirátů, kteří si zřídili volební štáb v jedné ze smíchovských restaurací. Předseda strany Ivan Bartoš na místo přijel vězeňským autobusem, který strana používala v předvolební kampani. Novinářům řekl, že doufá alespoň v deset procent hlasů. Práci několika desítek novinářů ve štábu Pirátů paradoxně komplikuje výpadek bezdrátového připojení k internetu.

TOP 09 s napětím sleduje, jestli přeleze 5 %, doufají v Prahu. Nejčastější věta: Jestli se tam dostaneme. #volby2017 pic.twitter.com/YtL9SJtgHc — Týdeník Euro (@tydenikeuro) 21. října 2017

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že napjatě očekává výsledky a doufá, že se potvrdí vyšší volební účast, která by mohla nahrávat demokratickým stranám.

Čtěte více z rubriky Volby 2017: