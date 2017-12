Oživení kariérního řádu učitelů bude obtížné, připouští Plaga

Hrad po jednání na twitteru informoval, že hlavním tématem byla inkluze. Plaga řekl, že její revize by mohla být finanční i věcná. „Jedna ze záležitostí jsou náklady na podpůrná opatření, ještě jednou se podíváme na vyhlášku, která je definuje. Druhá věc je podívat se do terénu, jestli existuje nějaká možnost zrevidovat věcnou část,“ uvedl.

Nové podmínky společného vzdělávání od začátku loňského září přinesly postupné začleňování dětí s lehkým mentálním postižením do běžných tříd základních škol. Plaga řekl, že na inkluzi v příštím roce podle odhadů ministerstva chybí tři miliardy korun. „Takže se musíme podívat, jak jsme uvnitř resortu schopni redukovat tyto náklady. A pokud to nepůjde, tak učinit další kroky, abychom se s tím vyrovnali,“ řekl.

Kariérní řád půjde podle Plagy jen těžko oživit. „Jsem zastáncem, aby víc pravomocí měli ředitelé škol, kteří jsou v dennodenním styku s těmi konkrétními učiteli. Nemyslím, že by měla být nějaká komise na úrovni státu, která by rozhodovala, který učitel má být v kterém stupni,“ řekl s odkazem na normu, která předpokládala rozřazení učitelů do stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající.

Plaga novinářům řekl, že diskuse s Milošem Zemanem trvala zhruba hodinu a čtvrt. „Byla opravdu velmi široká, týkala se i oblasti sportu. Přes drobné názorové rozdíly, ale opravdu minimální, tak ve většině těch témat jsme měli shodu,“ konstatoval.

