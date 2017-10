Pekarová Adamová se nebude ucházet o funkci předsedkyně TOP 09

„Nikdy jsem se netajila tím, že chci brzy založit rodinu. S prací poslankyně mateřství skloubit jde, předseda teď ale straně musí obětovat vše,“ zdůvodnila Pekarová Adamová své rozhodnutí. Nový šéf TOP 09 bude muset podle ní straně obětovat „ne sto, ale tisíc procent svého času i úsilí“. Aktuálně.cz třiatřicetiletá poslankyně řekla, že se na listopadovém sněmu strany bude ucházet o funkci první místopředsedkyně.

Czernina mrzí, že se Pekarová Adamová rozhodla nekandidovat na šéfku strany, neboť za čtyři roky ve Sněmovně udělala velký pokrok. Důvody jejího rozhodnutí však naprosto chápe. „Ale mrzí mne to, myslím, že by to byl dobrý restart“, uvedl Czernin.

„Já jsem o tom neuvažoval. Musím si to rozmyslet, jestli to vůbec jde skloubit se Senátem, s hospodářstvím, s rodinou,“ řekl Czernin ke své případné kandidatuře na předsedu TOP 09. Věc chce probrat také s dalšími členy TOP 09. Pětapadesátiletý lesník a zemědělec Czernin je také místostarostou obce Dymokury na Nymbursku, kde byl jeho rodině vrácen zámek.

Nereálné snění. Rakousko odmítá Babišovu vizi sbližování s Visegrádem

Svůj odchod Kalousek oznámil poté, co se TOP 09 ve víkendových volbách jen těsně dostala do Sněmovny. Kalousek tak chce umožnit společný postup demokratických subjektů od středu doprava, jak o něm mluvil už loni na podzim. Nechce být skutečným ani zástupným důvodem pro to, aby taková spolupráce nevznikla, řekl.

Vše o povolebním vývoji čtěte v rubrice Volby 2017

Jako o možných Kalouskových nástupcích v čele TOP 09 se mluví vedle Pekarové Adamové také o europoslancích za TOP 09 Jiřím Pospíšilovi či Luďku Niedermayerovi. Pospíšil o víkendu podal přihlášku pro vstup do strany, podle Kalouska ho ale omezují podobné limity jako jeho samého, tedy předsudky, které vůči nim panují.

TOP 09 ve víkendových volbách získala 5,31 procenta hlasů, ve Sněmovně tak má sedm mandátů. Ve volbách před čtyřmi lety strana kandidující tehdy s podporou Starostů obdržela téměř 12 procent a poslanců měla 26.

Přečtěte si také: