Opoziční šéf Sněmovny by měl kontrolní roli, tvrdí kandidát ODS Fiala

„Za situace, kdy je celá politická scéna takto rozložená, kdy tu je hnutí ANO, které má vládní ambici a výraznou sílu ve Sněmovně, když tu máme strany, jako je SPD a komunisté, tak prostě za této situace nám připadá důležité, aby předsedou byl reprezentant demokratické opozice,“ vysvětlil Fiala, proč ODS o funkci usiluje.

Takový předseda by podle Fialy mohl garantovat, že Parlament bude plnit všechny svoje funkce a bude plnit i kontrolní roli. „Považujeme to i za významné z hlediska té symbolické role a prakticky, když si vzpomeneme třeba na výroky předsedy hnutí ANO (Andreje Babiše) vůči Parlamentu, které byly mírně řečeno přezíravé,“ uvedl Fiala. Babiš v minulosti hovořil o Sněmovně jako o „žvanírně“, navrhoval snížení počtu poslanců či zrušení Senátu.

Opoziční předseda by podle Fialy měl určitou vyvažovací funkci. „Není to v tradici našeho parlamentarismu neobvyklé. Byly myslím čtyři příklady, kdy byl představitel vítězné strany současně předsedou Sněmovny, ale byla tři období, kdy to byl představitel nejsilnější strany,“ řekl.

Fiala nechtěl zatím spekulovat, jakou podporu by návrh mohl nalézt. „Není to něco, co bychom za něco obchodovali, je to náš návrh nebo nabídka a uvidíme, jak se k tomu ostatní politické strany postaví. Ale skutečně nepovažujeme za zdravé, aby se za této politické situace kumulovala příliš velká moc v rukou jedné strany,“ řekl.

Gazdík: Fiala je vhodný kandidát Předseda STAN Petr Gazdík uznal nárok ODS jako druhé nejsilnější sněmovní a pravděpodobně opoziční strany na obsazení tohoto křesla. Předsedu ODS Petra Fialu označil za vhodného kandidáta.



Obě uskupení se podle Fialy na dnešní schůzce k povolebnímu uspořádání Sněmovny shodla na tom, že funkce předsedů sněmovních kontrolních komisí by měli obsadit zástupci opozice.

