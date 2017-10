Nova dnes večer může odvysílat duel Babiše a Zaorálka, povolil soud

Piráti chtěli, aby soud Nově uložil odvysílání duelu zdržet do doby, než o věci rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Radě měl soud nakázat, aby s Novou zahájila řízení a vyzvala ji ke zjednání nápravy. Pokud by to soukromá stanice neučinila, má to RRTV projednat jako přestupek.

Soud dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná. Předsedkyně senátu Karla Cháberová vysvětlila, že Piráti podali k RRTV podnět k zahájení správního řízení, které však zatím nezačalo. Soud proto nemůže vydat předběžné opatření, které by dnešnímu vysílání pořadu zamezilo a zároveň soud nemůže radě přikázat, aby s Novou zahájila přestupkové řízení. „Lze přisvědčit tomu, že rada má pravomoc rozhodovat až poté, kdy je program odvysílán,“ zdůraznila Cháberová.

Nova se proti obviněním z porušování zákona už dříve ohradila. Duel dvou nejvážnějších kandidátů na premiéra je podle ní běžnou praxí západních televizních stanic. „Vítáme rozhodnutí soudu. Soud potvrdil stanovisko RRTV, že nemá pravomoc předem zakázat vysílání pořadu, protože by se jednalo o nepřípustnou protiústavní cenzuru,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel zpravodajství skupiny Nova Kamil Houska.

Čtěte více z rubriky Volby 2017

RRTV tvrdí, že zahájit správní řízení s Novou není možné. Argumentuje tím, že rada monitoruje a analyzuje odvysílané pořady a nemá žádnou oporu v zákoně k tomu, aby „preventivně“ spustila řízení kvůli pořadu, který by si například předem vybrala z televizního programu. Takový postup rada označila za „svého druhu nepřípustnou cenzuru“.

Nova má začátek duelu v programu od 19:55. Hodinu a půl po předpokládaném začátku duelu na Nově pořádá Česká televize takzvanou superdebatu celostátních lídrů deseti stran, které mají největší volební potenciál, tedy ANO, ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených. Kvůli tomu, aby se jí mohli zúčastnit lídři ANO a sociální demokracie, ji veřejnoprávní televize posunula až na 21:30. Další den odpoledne se otevřou volební místnosti a voliči rozhodnou o složení Sněmovny.

Přečtěte si i další články z rubriky Volby 2017

Blog Jana Novotného o favoritovi voleb Babišovi :