Nominace Ondráčka je „problematická“. Babiš žádá KSČM, ať vybere někoho jiného

Michal Horáček v dopise požádal Babiše, aby využil svého politického vlivu a zvolení Ondráčka zabránil. Prezidentský kandidát připomněl, že Ondráček se v roce 1989 jako člen pohotovostního pluku zúčastnil zásahů proti demonstrantům. „Měl by se zamyslet nad svou vlastní předlistopadovou minulostí,“ řekl Filip. Hnutí ANO pokládá za relevantního partnera.

Babiš uvedl, že konkrétní jména nejsou součástí dohody o rozdělení sněmovních komisí a je na odpovědnosti stran, koho vyberou. „Problematičnost nominace pana Zdeňka Ondráčka si ale uvědomuji,“ uvedl předseda ANO a budoucí premiér.

Horáček v dopise uznal právo ANO jako vítěze voleb na sestavení vlády a uznal i náročnost povolebních vyjednávání a hledání přijatelných průsečíků. Zpochybnil však nominaci Ondráčka, který se podle něj stal „přímým aktérem represí, uplatňovaných v zájmu totalitní moci a okupantů naší vlasti“. Zároveň požádal o podporu v této věci prezidentské protikandidáty.

„Výzva Michala Horáčka je sympatická a děkuji za ni. Tuto situaci už však řeším po vlastní linii,“ sdělil v reakci na dopis další z účastníků prezidentské volby Pavel Fischer.

Lhůta pro nominace členů do sněmovních komisí už uplynula. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš upozornil na to, že v případě změny nominanta by se musela vyhlásit lhůta nová. „To, že pan Babiš to v podstatě použil jako mediální tah, naznačuje, že to má z jeho strany nějaký politický význam,“ soudí Dolejš.

Předsedy komisí tajně volí Sněmovna jako celek. „Ukáže se na plénu, jestli to hnutí ANO myslí vážně,“ řekl člen bezpečnostního výboru Vít Rakušan (STAN). Poukázal na dosavadní hlasovací spolupráci ANO, SPD a KSČM. To, že by v čele komise mohl stanout Ondráček, pokládá Rakušan za nepřijatelné. Podle členky výboru za ODS Jany Černochové by Ondráček v čele komise potvrzoval návrat předlistopadových mocenských struktur a posílení jejich vlivu. „Komunisté s nejslabším volebním výsledkem v dějinách mají zásluhou Andreje Babiše nejsilnější pozici od revoluce,“ napsala ČTK. Bezpečnostní kontrolní komise by měla vést podle ní opozice, ne strana skryté vládní koalice.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek poukázal na to, že komise by mohla být po bezpečnostním výboru dalším sněmovním orgánem, kterou by vedl zástupce podle něho nedemokratické strany. Předsedou výboru se stal Radek Koten z SPD. „Pro nás to bude znamenat neustále se ptát, ověřovat, být ve střehu. Žádný z nich se totiž netají svou náklonností k omezení lidských práv i myšlení,“ sdělil Bartošek.

Sněmovní komise by mělo plénum obsadit členy na schůzi, která začne 12. prosince. Volba předsedů se uskuteční patrně až v lednu.

Vše podstatné o povolebním dění čtěte v rubrice Volby 2017