Sprcha pro Fialu. Místopředsedy Sněmovny budou Pikal, Okamura, Filip a Hamáček

Zástupci části sněmovních stran kritizovali nezvolení předsedy ODS Petra Fialy místopředsedou Sněmovny. Popírá to podle nich mimo jiné zásadu poměrného zastoupení v orgánech dolní komory. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura soudí, že Fiala nedostal hlasy od hnutí ANO a SPD a od KSČM. Šéf klubu Jaroslav Faltýnek slíbil, že bude nabádat poslance ANO, aby Fialu ve druhé volbě místopředsedy Sněmovny příští týden podpořili. Zástupci KSČM soudí, že kandidát ODS nakonec zvolen bude.



„Nepolíbili jsme prsten, tak jsme místo nedostali,“ prohlásil Stanjura. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek označil za pokrytectví a neférovost, že zástupce druhé nejsilnější strany nebyl do vedení Sněmovny zvolen. „Tady chybí absolutně jakákoli velkorysost, tady se jenom demonstruje síla,“ přidal se ke kritikům šéf frakce STAN Jan Farský. Podle předsedy frakce KDU-ČSL Jana Bartoška vzniká v dolní komoře hlasovací mašina ANO, SPD a KSČM. „Pro mě osobně je to koalice lži,“ řekl. Rovněž podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky lze dovodit, že funguje „ďábelská koalice“.



„Já za sebe říkám, že budu apelovat na svoje kolegy na klubu, abychom podpořili Petra Fialu na tuto pozici,“ prohlásil v reakci Faltýnek. Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik navíc vzkázal, že on Fialu v prvním i druhém kole volil. „Pan kolega Fiala zvolen podle mého soudu, nebo kandidát ODS podle mého soudu zvolen bude,“ dodal.