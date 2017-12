Česko by mělo zůstat mezi nejbezpečnějšími zeměmi, přeje si Metnar

Metnar po setkání se Zemanem řekl, že se ho prezident dotazoval na dřívější zkušenosti a priority v čele ministerstva. „Mám z toho dobrý pocit, byl jsem překvapen, jak prezident otázky bezpečnosti sleduje,“ řekl. Hrad v tiskové zprávě uvedl, že řeč byla především o otázce ekonomické kriminality a rychlosti vyšetřování.

„Co se týče priorit, zasadím se, aby Česká republika, která je hodnocena jako šestá nejbezpečnější na světě, aby to tak zůstalo, nebo se to zlepšilo,“ uvedl Metnar s odkazem na hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír (IEP), v jehož žebříčku se Česká republika letos v červnu ze 163 států umístila jako šestá nejmírumilovnější země.

Schillerová představila cíle: jednodušší daňový systém a vyrovnaný rozpočet

Detailnější priority chce Metnar sdělit až poté, co si po jmenování vyhodnotí situaci. Zeman plánuje menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO) jmenovat příští středu. Podobně se vyjádřil kandidát na ministra i k otázce, zda provede personální změny. „Musím se seznámit se situací a nedovedu odpovědět, zda personální změny budou, či nebudou,“ uvedl. Závažné problémy chce řešit hned po jmenování, bez ohledu na to, zda vláda v té době už požádá Sněmovnu o důvěru či už bude znát výsledek hlasování.

Metnar odmítl, že by mohl zasáhnout do vyšetřování případu Čapí hnízdo, v němž policie žádá poslance o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. „Já ctím právo, právní řád ČR, nemohu a nebudu do živých kauz zasahovat,“ řekl. Komentovat pak nechtěl možné angažmá Zdeňka Ondráčka (KSČM) v čele komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Myslím, že to není otázka na mě,“ řekl.

