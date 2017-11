Lidovci míří do opozice, zopakoval Bělobrádek. ANO prý není konstruktivní

„Neustále jsme v pozici, že odcházíme do opozice, protože nebyly splněny základní podmínky ani jsme nebyli vyzváni,“ uvedl Bělobrádek. Babiš tím, že trvá na své menšinové vládě a lpí na funkci premiéra, blokuje podle něho další jednání. „To podle nás není konstruktivní,“ podotkl šéf lidovců. Přijatelná by podle něho byla i varianta polopolitické nebo úřednické vlády, která by odstranila nynější pat.

Ačkoli bude ustavující schůze dolní komory už v pondělí, hnutí ANO podle Bělobrádka dosud nepředložilo návrh na uspořádání vedení Sněmovny a jejích výborů. „Považujeme to za velmi zdržující,“ zdůraznil předseda KDU-ČSL. Uspořádání Sněmovny podle něho ztěžuje i skutečnost, že není jasné, kdo bude v opozici a kdo v koalici, ať otevřené, nebo skryté. Lidovci proto budou podle předsedy svého poslaneckého klubu Jiřího Bartoška chtít po Babišovi, aby sdělil, koho o podporu menšinové vlády požádá.

Lidovci v říjnových sněmovních volbách část voličské přízně ztratili. Přišli o čtyři mandáty, bude je zastupovat deset poslanců.

Nová Babišova vláda: Šlechtová na obranu, Vondrák na školství

O dalších schůzkách v Lánech čtěte: