Lidovci a STAN zvažují společného kandidáta na místopředsedu Sněmovny

„Chceme, aby naše oba poslanecké kluby koordinovaly svoje kroky v názoru na ty nejdůležitější otázky. Jsme ochotni sdílet naše kapacity tak, abychom mohli pokrýt celou agendu,“ řekl po jednání předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Chceme spolupracovat na úrovni klubů, chceme si pomáhat v expertní oblasti, chceme si pomáhat s tím, abychom obsáhli celou práci Poslanecké sněmovny,“ řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. V návaznosti na to by se podle něj mohla prohloubit spolupráce obou stran i v dalších oblastech.

Lidovci a Starostové uvažují také o tom, že by se spolupráce rozšířila i o TOP 09. S jejími zástupci chtějí jednat poté, co si TOP 09 ustaví poslanecký klub. Bělobrádek a předseda STAN Petr Gazdík nevyloučili ani možnost, že by tři menší sněmovní strany postavili společného kandidáta na místopředsedu Sněmovny, podle nich to je věc dalšího jednání. KDU-ČSL, STAN a TOP 09 mají dohromady 23 poslanců, a společně by tak mohly vytvořit třetí nejvýznamnější sílu ve Sněmovně.

KDU-ČSL a STAN chtějí také spolupracovat v senátních volbách v příštím roce. Poprvé by k tomu mohlo dojít už v lednových doplňovacích senátních volbách na Trutnovsku. „Bavíme se o společné podpoře případných kandidátů. Vypadá to nadějně, že by mohl být podpořen jeden kandidát středových a středopravicových stran,“ řekl Gazdík.

Lidovci a Starostové se letos na jaře dohodli na vytvoření volební koalice, v létě z ní ale sešlo a každý subjekt kandidoval do Sněmovny samostatně. Představitelé obou stran se ale dnes shodli, že to je věc minulosti. „My jsme se nerozešli ve zlém. Teď žijeme přítomností a je evidentní, že ani ta zkušenost z minulosti nenarušila naše vzájemné vztahy,“ řekl Gazdík. „Píšeme nový příběh a jdeme do toho naplno,“ připojil se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

