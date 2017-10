Místopředsedy sedmičlenného klubu dnes poslanci zvolili Markétu Pekarovou Adamovou a Františka Váchu. Poslanci dnes také potvrdili, že chtějí dohodnout užší spolupráci svého klubu s frakcemi STAN a KDU-ČSL.

Klub se dnes také dohodl, že nepodpoří avizovanou menšinovou vládu hnutí ANO, jejíž součástí by měli být nestraničtí odborníci nebo dokonce zástupci opozičních stran. „Tito experti nebo osobnosti, pokud vstoupí do jednobarevné vlády ANO, budou politiky hnutí ANO, jakkoliv se budou nazývat nestranickými odborníky. Měla by vzniknout vláda s přiznanou většinovou podporou,“ uvedla v prohlášení strany Pekarová Adamová.

TOP 09 ve volbách minulý týden získala jen 5,31 procenta hlasů a má sedm mandátů. Kalousek oznámil, že na volebním sněmu na konci listopadu už nebude funkci obhajovat. Dnes vyzval ostatní strany, aby zabránily vzniku menšinové vlády tím, že zablokují ustavující schůzi Sněmovny a nezvolí předsedu dolní komory.

Kalousek v roce 2006 necelý měsíc vedl poslanecký klub lidovců, od listopadu 2013 do prosince 2015 pak stál v čele klubu TOP 09. Tehdy vystřídal ve funkci předsedy strany Karla Schwarzenberga.

