Jednání o koalici je zbytečné, strany nechtějí debatovat o programu, řekl Babiš

Po natáčení Babiš řekl, že ve vládě by měli zůstat současní ministři ANO na dosavadních pozicích s výjimkou ministra financí Ivana Pilného, který nechce pokračovat, a ministra obrany Martina Stropnického, se kterým počítá na jinou pozici. Zda jde o pozici ministra zahraničí, nechtěl komentovat. Má také příslib dvou nestraníků, že v jeho vládě zasednou.

„Bohužel strany kategoricky odmítají spolupráci s námi a je to tak kategorické, že vyjednávat o nějaké koaliční vládě nemá smysl,“ řekl Babiš. Hlasování o důvěře menšinové vládě by chtěl stihnout do Vánoc. „Určitě nechceme předčasné volby,“ prohlásil předseda hnutí ANO. Má představu, že každá ze stran, které ve Sněmovně zasedly, si v programu menšinové vlády najde tu svou část. Sněmovnu chce přesvědčit tím, že vláda bude složená, jak řekl, z kvalitních lidí.

„Proč nikdo nechce jít do vlády? Proč nikdo nechce plnit program?“ vznesl Babiš řečnickou otázku. „Tak my ten program budeme plnit sami, budeme s nimi vyjednávat,“ nastínil.

Blíže zatím personální složení kabinetu nechtěl šéf ANO komentovat, nejprve chce jména sdělit prezidentu Miloši Zemanovi. Očekává, že se mu podaří seznam vytvořit do 20. listopadu, kdy se poprvé sejde nová Sněmovna. Pro některé kandidáty na ministry to je podle něj riziko, protože zastávají významné pozice, a pokud by vláda nezískala důvěru, mohlo by je to poškodit. Má příslib dvou nestraníků, kteří by ve vládě byli ochotni zasednout. Jména neřekl. Odmítl, že jde o bývalé ministry Miroslava Tomana a Martina Pecinu i tvrzení, že prezident Miloš Zeman při schůzce na začátku tohoto týdne vyslovil jméno někoho, koho by chtěl mít ve vládě. Po 20. listopadu by chtěl Babiš jmenování nové vlády uspíšit.

Podle předsedy ANO se situace po negativní a vypjaté předvolební kampani zaměřené proti jeho hnutí nezměnila. „Bohužel předsedové politických stran pokračují v této rétorice, politikaří. Mám pocit, že rétorika stran jako ODS, Piráti a SPD je taková, že vyhrály volby,“ prohlásil Babiš.

