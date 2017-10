Hnutí ANO navrhne na předsedu Sněmovny Vondráčka

„Reakce z jejich strany (ČSSD) aspoň mně připadala jako mírně pozitivní, s tímto jménem nemají problém,“ uvedl Faltýnek. Sociální demokraté nominaci podle svých zástupců „vzali na vědomí“ a projednají ji v balíku změn, které ANO chce ve fungování dolní komory. Vyžádali si je písemně.

„Poslanecká sněmovna by měla zůstat možností, kde člověk vystoupí a řekne svůj názor. Nebudeme pro omezení možnosti debaty,“ řekl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Podle místopředsedy ČSSD a volebního lídra Lubomíra Zaorálka jsou návrhy, které zazněly, docela střízlivé. „Není to něco, co by představovalo revoluční změnu pro fungování Sněmovny nebo nějaké omezení fungování poslanců,“ soudí.

Faltýnek zdůraznil, že změny v jednacím řádu nebo ve zvyklostech jednání by měly přispět k tomu, aby Sněmovna i vzhledem k devíti zastoupeným stranám fungovala a byla produktivní.

Hnutí ANO by podle něho nejraději zachovalo nynější počet čtyř místopředsedů Sněmovny, nejvýše jich připouští pět. Podobně hovořili i sociální demokraté, podle Chovance jde o dostatečný počet. „O tom, abychom si nárokovali to místo, jsme debatu nevedli,“ řekl. Připustil ale, že sociální demokraté by se k věci mohli vrátit v dalších kolech jednání. Faltýnek zdůraznil, že ANO nikomu nic nenabízí, zatím jen „sonduje terén“.

Tři voliči z deseti jsou přesvědčeni, že nejlepším premiérem této země bude zloděj. Čtěte komentář Pavla Párala:

Sociální demokraté také oznámili představitelům ANO, že jsou vzhledem k hubenému volebnímu výsledku připraveni jít do opozice. „K vládě jsme se ve své podstatě nedostali, řekli jsme, že jsme připraveni hrát se svým výsledkem opoziční roli,“ uvedl Chovanec. Také Faltýnek řekl, že o vládě se se zástupci ANO a ČSSD „v podstatě nebavili“.

Chovanec uvedl, že představitelé ANO se zmínili o možnosti předčasných voleb, Faltýnek to ale následně popřel. „Padlo to z jejich strany jako zlá varianta,“ uvedl Chovanec. Úřadující předseda ČSSD si je prý nepřeje, podle sociálních demokratů je ale otázka, zda předseda hnutí Andrej Babiš volební vítězství zúročí. „Nebral bych to jako nějaké zásadní téma, ale to téma tady na světě bezesporu je, když se podíváme na stav mandátů,“ podotkl Chovanec.

„Určitě se k předčasným volbám nekloníme, dopadly by zhruba stejně,“ zdůraznil Faltýnek. Veřejnost by předčasné volby podle něho nevnímala kladně. „Naším úkolem jako vítěze voleb je najít funkční model, který bude umožňovat realizovat náš program,“ řekl místopředseda hnutí. Věří, že se kabinet podaří sestavit, vyjednávací proces je podle něho na začátku. Uskuteční se ještě několik kol jednání se všemi sněmovními uskupeními.

Zástupci hnutí ANO se dnes, den po volbách, už setkali s komunisty a zástupci Starostů a nezávislých . V pondělí povedou jednání s KDU-ČSL a s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš také pojede ke konzultacím za prezidentem Milošem Zemanem do Lán.

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017

První den v novém Česku. Povolební vývoj minutu po minutě

Jak bude vypadat nová Sněmovna?