Hašek je krajským zastupitelem, žádnou politickou funkci ale nemá. Pracuje jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka. „O kandidatuře na sjezdu neuvažuju. Hodlám se věnovat rodině a profesi, kde mám pracovní závazky,“ zdůraznil Hašek. Po volbách se totiž začalo spekulovat, zda se nebude chtít vrátit do vedení strany. Mimořádný sjezd má být v první půli příštího roku, současné vedení na něm nejspíš dá funkce k dispozici a bude se volit vedení nové.

Podle Haška by mělo povolební emotivní uvažování ve straně vystřídat racionální a pragmatické myšlení. „Zatím se 90 procent kloní k odchodu do opozice. Byl jsem poslancem, když jsme byli v opozici, ale dnes je to jiná opoziční role, než jakou známe. Tehdy jsme byli nejsilnější opoziční stranou. Nyní jsme ve volbách skončili šestí a máme jen 15 poslanců. Je otázkou, zda si tam dokážeme získat pozornost,“ uvedl Hašek.

Neznamená to však, že podporuje účast v koalici. „Nejsem agentem pro prosazování účasti ve vládě Andreje Babiše, ale odchod do opozice má svá rizika, protože máme málo poslanců a jsou tam noví dravci jako Piráti nebo lidé od (Tomia) Okamury. Odchod do opozice nám může pomoct, ale taky nás pohřbít,“ zdůraznil Hašek.

S vítězem voleb ANO nechce nikdo koalici vytvořit, proto se teď jeho předseda Babiš snaží o vytvoření menšinové vlády.

Hašek se před lety ucházel o post předsedy, ale těsně prohrál se současným premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), který stranu donedávna vedl. Hašek byl pak jeho místopředsedou. Z funkce odešel kvůli takzvanému lánskému puči, když se po volbách v roce 2013 někteří politici z ČSSD včetně Haška nebo Jeronýma Tejce setkali s prezidentem Milošem Zemanem a předsednictvo pak vyzvalo Sobotku k rezignaci kvůli slabému volebnímu výsledku. ČSSD tehdy vyhrála volby s podporou přes 20 procent, dříve mívala více hlasů. Sobotka to ale odmítl a stal se premiérem. Hašek, Tejc i další pak z funkcí ve vedení odešli.

