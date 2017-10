Sám Foldyna je ve straně výraznou postavou – náměstek ústeckého hejtmana za KSČM a bývalý juniorský vicemistr republiky v boxu. Zároveň platí za velkého příznivce Miloše Zemana.

„Budeme potřebovat jak výrazné tváře, tak ty méně okoukané. Jsou to jak lidi z regionů, jejichž jména zatím nikomu nic neříkají, tak ti známější. Vedle Milana Chovance třeba Jiří Zimola, Roman Onderka a další. Pro budoucnost by měli tito lidé uzavřít své současné rozpory a hledat kompromisy pro budoucnost,“ říká Foldyna.

Právě tito jmenovaní jsou podle něj vhodní do vedení strany, zejména pak samotný Milan Chovanec. „Byl jediný, kdo vždycky mluvil rozumně, a když věděl, že mluvit nemá, tak mlčel. Třeba chápu, že může mít někdo jiný postoj k prezidentovi. Ale když jsou volby, neměli bychom proti němu jít. A on se do žádných zbytečných výpadů nepouštěl. V tématech držení zbraní nebo migrace mluvil srozumitelně, jako jeden z mála má šanci uspět,“ míní Foldyna.

Stranická mizérie: ČSSD nemá vlastního kandidáta na prezidenta

Právě na hlasech, jako je ten jeho, se ponese nejbližší vývoj v sociální demokracii. Zvedají se totiž i ostatní podobně hovořící nespokojené signály z regionů. Mezi jinými například bývalého brněnského primátora Romana Onderky, pardubického hejtmana Martina Netolického či jeho bývalých kolegů z jižní Moravy nebo jižních Čech, tedy Michala Haška a Jiřího Zimoly. Nikdo další z bývalého vedení s žádným novým nápadem nepřišel.

Jedinou výjimkou je Milan Chovanec. Oznámil, že současné vedení skončí na mimořádném sjezdu v dubnu a také navrhl, aby nového předsedu volili přímo všichni členové strany. Podle něj by strana také měla zvážit, jestli by nebylo vhodného oslovit pro kandidaturu na předsedu také nestraníky. Hovoří se například o odboráři Josefu Středulovi.

Příští vedení partaje bude mít těžkou úlohu, a to provést ČSSD vedle politické také finanční krizí. Počet poslanců strany totiž klesl z 50 na 15 a úměrně tomu se snížil i příspěvek od státu za získané mandáty. Strana přitom dluží dědicům advokáta Altnera 338 milionů korun.

Celý článek najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 30. října a ke stažení je na www.alza.cz/euro