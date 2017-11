Fiala odmítá menšinovou vládou ANO i po jednání se Zemanem

Fiala novinářům řekl, že během více než hodinové schůzky zástupci ODS prezidentovi sdělili své představy o uspořádání Sněmovny. Shrnuli mu také argumenty, proč by se měl stát Fiala jako předseda nejsilnější opoziční strany šéfem Sněmovny. „Názorem prezidenta je, že by měl být předsedou reprezentant vítězného hnutí, tedy v tomto případě ANO,“ konstatoval Fiala. ANO chce do čela Sněmovny dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka (ANO).

Zeman v úterý podpořil i Babišův záměr vytvořit menšinovou vládu, pro jeho jmenování premiérem nebude chtít podpisy většiny poslanců. „My nepovažujeme za dobré, aby byl sestavením vlády pověřen někdo, kdo nedisponuje většinou hlasů,“ uvedl Fiala. Ve sporných otázkách si podle něj po diskusi obě strany ponechaly svoje názory.

Fiala také prezidentovi zopakoval stanovisko, že ODS není ochotná podpořit vládu ANO. „My říkáme opakovaně, že půjdeme do opozice,“ řekl. Zeman se v návaznosti na to ptal, zda bude ODS kultivovanou opozicí, nebo tou, která vše odmítá. Občanští demokraté podle Fialy budou připraveni hledat i z opozice dobrá řešení.

Aktuální nejistota kolem toho, zda vznikne vládní většina a jak bude vypadat, podle Fialy komplikuje současná jednání o uspořádání Sněmovny. I výbory totiž obvykle reflektují, jak vypadá vláda.

Dnešní jednání v Lánech bylo druhým Zemanovým setkáním s představiteli stran, které se dostaly do Sněmovny. Prezident je pozval postupně podle jejich volebního výsledku, poslední schůzka by se měla uskutečnit 16. listopadu. Fiala na twitteru uvedl, že Zemanovi přinesl svou knihu. „Mluvím v ní také o Ústavě, jejím smyslu a o dodržování pravidel,“ napsal.

