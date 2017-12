Dostálová: MMR by mělo být ministerstvem veřejného investování

Ministerstvo by podle ní mělo být především servisním ministerstvem pro resort dopravy. „Tak abychom si i zákonem o liniových stavbách stanovili strategické investice do budoucna, které by zavazovaly i další vlády České republiky,“ uvedla Dostálová.

Českou republiku je podle ní třeba připravit na financování ze státního rozpočtu. „Evropské dotace budou i díky brexitu vysychat,“ podotkla. Strategické investice ale podle Dostálové nemají být jen do dopravní infrastruktury. „Hovoříme například také o investicích do kulturních památek, rekonstrukcích tělocvičen, místních komunikacích, což samozřejmě nespadá do ministerstva dopravy. Je potřeba to přijmout komplexněji a skutečně připravit strategii pro investování v Česku i bez evropských zdrojů,“ řekla.

Chtěla by rovněž navýšit rozpočet ministerstva. Prezidenta podle ní nepříjemně překvapila informací, že byl pro příští rok snížen o 65 procent. „My jsme resort, který 70 procent rozpočtu dává do programového financování a pouze 30 procent na provoz,“ dodala Dostálová.

Základní parametry státního rozpočtu na příští rok schválila v prvním čtení Sněmovna v úterý. Navrhovaný schodek má proti letošnímu schválenému schodku klesnout o deset miliard korun na 50 miliard korun. Příjmy rozpočtu jsou navrženy na 1314,5 miliardy korun, výdaje by měly činit 1364,5 miliardy korun.

