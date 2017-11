Další kandidát na Kalouskovo místo? Kandidaturu na šéfa TOP 09 zvažuje Lepš

Pražská TOP 09 nominuje na předsedu strany Jiřího Pospíšila. Rozhodl o tom dnes krajský sněm. O jiném potenciálním kandidátovi delegáti nehlasovali.



„V momentě, kdy jsem získal nominaci na své domovské půdě, tak můžu veřejně říci, že se budu ucházet o post předsedy TOP 09,“ uvedl Pospíšil. V tajném hlasování získal hlasy 77 procent delegátů, což je podle něj silný mandát. Kromě Prahy už získal podporu na severní a jižní Moravě a také v Královéhradeckém a Plzeňském kraji, uvedl.



Pokud by uspěl, chce se Pospíšil zaměřit na přípravu na komunální volby, které budou příští rok. „Pokud budu zvolen, tak budu chtít, abychom spolupracovali se stranami z pravého středu, to znamená primárně se STAN a KDU-ČSL,“ řekl. Tam, kde to bude vhodné, chce v komunálních volbách postupovat společně.



Na případnou námitku, že do strany vstoupil teprve před několika dny a hned kandiduje na předsedu, Pospíšil uvedl, že s TOP 09 spolupracuje na různých úrovních již několik let. Na kandidátce strany se loni dostal do krajského zastupitelstva v Plzeňském kraji a v roce 2014 do Evropského parlamentu.