ČSSD nechce ve vládě spolupracovat s obviněnými politiky

„Sociální demokracie utrpěla políček, je třeba vzít tento výsledek v potaz a zamyslet se, co dál,“ uvedl Chovanec. Strana chce nyní zpracovat analýzu, ve které zhodnotí příčiny volebního debaklu. „Jedním z východisek bude svolání sjezdu na jaře příštího roku,“ uvedl.

Pro jednání o účasti ve vládě má ČSSD podle něho dvě podmínky. První je programový průnik. „Neumíme si také představit, že bychom spolupracovali s politiky, kteří jsou obvinění,“ řekl. Záleží podle něj, zda bude ANO trvat na nominaci svého šéfa Andreje Babiše, který je obviněný z dotačního podvodu, na premiéra.

Druhý den voleb sledujte online na Euro.cz

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017:

Zaorálek po tiskové konferenci novinářům řekl, že má tušení, že podmínky, které si ČSSD pro vstup do vlády stanovila, splněny nebudou. Odhaduje proto, že stranu čeká odchod do opozice. Pokud by strana s někým vyjednávala, zastupoval by ji někdo ze čtveřice Zaorálek, Chovanec, premiér Bohuslav Sobotka nebo končící předseda Sněmovny Jan Hamáček. Dohodlo se na tom podle Zaorálka vedení strany. Neví o tom, že by ČSSD již někdo s nabídkou povolebního vyjednávání oslovil.

Chovanec označil vedení ČSSD za soudržné, vedle neschopnosti prezentovat úspěchy vlády jako své vlastní však zmínil jako příčinu nejednotu. „Mnohdy zaznívaly různé hlasy z regionů. Lidé se mnohdy ptali, jestli mají volit stranu, která není jednotná,“ uvedl. Doufá v to, že sjezd zajistí restart ČSSD.

Zaorálek řekl, že ze své činnosti v čele kampaně rád složí účty sjezdu. „Bojovali jsme, prohráli jsme, přesto děkuji sociálním demokratům a těm, kteří nám hlas dali,“ uvedl. V plnění slibů z předvolební kampaně, například úsilí o zvýšení mezd, bude pokračovat. „Pokud mám mandát, tak budu hájit principy, s kterými jsem do voleb šel,“ uvedl Zaorálek.

Premiér a volební lídr v Jihomoravském kraji Bohuslav Sobotka má obavy z toho, co bude vzhledem ke složení Sněmovny se sociálním státem. „Otevírají se tady rizika, která se týkají placené zdravotní péče, privatizace zdravotnictví. Garantovali jsme, že se každý rok zvyšovaly platy ve veřejném sektoru, penze,“ uvedl.

Jak bude vypadat nová Sněmovna?