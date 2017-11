Bezpečnostní výbor povede kritizovaný Koten, porazil Bartoška

Pozice v čele výboru měla SPD připadnout na základě politických dohod. Bartošek a také Vít Rakušan (STAN) ale poukazovali na to, že na obsazení předsednické funkce nepanuje mezi mezi stranami široká shoda. Proto navrhl Bartoška.

Koten ve výboru čelil dotazům od Bartoška, Rakušana a předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Týkaly se například informací, že v minulosti sdílel poplašnou zprávu o úniku záření z francouzské jaderné elektrárny. Koten byl údajně také členem skupin podporujících referendum o vystoupení České republiky z EU, skupiny označující islám za smrtelné zlo či fanouškem stránky nazvané Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový přítel.

Přečtěte si více o šiřiteli konspirací Kotenovi:

Koten v odpovědích naznačil, že facebookový profil nespravoval sám. „Podílelo se na tom víc lidí,“ uvedl. Řekl také, že zmíněné skupiny v podstatě nenavštěvuje. „Není to tak, že bych tam trávil tisíce hodin času,“ podotkl. Podle Kotena je důležité, aby měl povědomí o bezpečnostních hrozbách a o názorech lidí. Nově zvolený předseda výboru řekl, že také nechápe, proč by měl být v této funkci bezpečnostním rizikem, když ke stejným informacím by se mohl dostat i jako řadový poslanec. Jako předseda výboru by chtěl Koten přispět k tomu, aby standard bezpečnosti v Česku zůstal nejméně na nynější úrovni.

Dotazy ale zazněly i na Bartoška. Poslanec ANO Josef Bělica se ho ptal, jakým způsobem by výbor vedl, když na plénu vystupoval podle něho agresivně vůči hnutí. Bartošek opáčil, že když mluvil o hlasovací koalici ANO, SPD a KSČM, bylo to jen konstatování faktu z hlasovací tabule a nejednalo se o nic nevybíravého.

Ačkoli byla dnešní volba tajná, z výsledku hlasování vyplývá, že Kotena mohli podpořit vedle členů SPD také poslanci za ANO a KSČM. Bartoškovi zřejmě vhodili hlas i členové za ODS, Piráty, TOP 09 a STAN.

O SPD dále čtěte: