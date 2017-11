Andrej Babiš pokračuje ve shánění ministrů do své jednobarevné vlády, která se do Vánoc pokusí získat důvěru v Poslanecké sněmovně. Stále mu chybí obsadit čtyři ministerstva: zdravotnictví, školství, kultura, průmysl a obchod. U ostatních postů jsou kandidáti již jasní. Tři ministerstva by měli obsadit nestraničtí odborníci.

Do čela ministerstva obrany by měla nově nastoupit stávající ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. „Babiš jí už dal oficiální nabídku,” řekl pro Euro.cz zdroj z vedení ministerstva pro místní rozvoj. Informaci potvrdilo i několik zdrojů z hnutí ANO. Šlechtová ještě zvažovala odchod do zahraničí, měla zájem o post v OSN.

Nakonec však zůstane v Česku a s nabídkou obsadit resort obrany souhlasila. Stávající ministr obrany Martin Stropnický se chystá přesunout na ministerstvo zahraničních věcí.

Z hejtmana ministrem

Poté, co Babiše odmítla řada nezávislých kandidátů, zvažuje na post ministra školství nového poslance a moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka, který je členem hnutí ANO a v uplynulých sněmovních volbách získal jeden z nejvyšších počtů preferenčních hlasů. „Před týdnem jsme se s Andrejem Babišem dohodli na tom, že to zatím není aktuální. Ale situace se může změnit. Nikdy neříkej nikdy,” uvedl Vondrák.

Na ministerstvo zdravotnictví je podle svých slov ochoten nastoupit Babišův poradce v oboru a nový poslanec Adam Vojtěch. Třicetiletý absolvent práv a mediálních studií se na funkci připravoval celé uplynulé čtyři roky a Babiš už mu podle informací týdeníku Euro doporučil, aby si vytvořil svůj tým, který ho na resort zdravotnictví doprovodí.

Negativní reakce

Naopak ministrem průmyslu a obchodu se nestane Tomáš Hüner, který ještě na začátku tohoto týdne patřil mezi favority na zisk této funkce. Poté, co informaci o jeho nominaci včera zveřejnila ČTK, si Babiš svůj výběr rozmyslel. „Přišla řada negativních reakcí, proto se předseda hnutí rozhodl, že bude hledat nového kandidáta,” řekl Euru zdroj blízký vedení hnutí.

V úvahu přichází několik kandidátů. Na průmysl by se například mohl přesunout stávající ministr životního prostředí Richard Brabec, který tuto možnost už dříve v rozhovoru pro Euro nevyloučil. Designovaný premiér Babiš ještě uvažuje nad Pavlem Pustějovským, který působí ve vedení chemičky Deza, spadající pod holding Agrofert.

Nová vláda (pravděpodobné obsazení jednotlivých ministerstev) Premiér Andrej Babiš Ministr zahraničních věcí Martin Stropnický Ministryně obrany Karla Šlechtová Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Ministryně financí Alena Schillerová Ministr vnitra Jana Vildumetzová Ministr životního prostředí Richard Brabec Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Ministr dopravy Dan Ťok Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ministr školství Ivo Vondrák Ministryně práce a sociálních věcí Marie Bílková Ministr zemědělství Miroslav Toman

