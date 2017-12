Babiš připomněl, že summit se bude zabývat otázkami migrace, brexitu a společné evropské obrany. Problematiku migrace považuje za nejzásadnější. „Já bych chtěl zdůraznit náš názor, že bychom měli přestat řešit otázku kvót a zaměřit se na příčiny migrace. Ta hlavní jsou organizované bandy pašeráků,“ řekl dnes s tím, že chce o českém postoji přesvědčovat i ostatní evropské lídry.

Kvůli neplnění migračních kvót podala Evropská komise na Česko, Polsko a Maďarsko žalobu. Babiš o problému chce na summitu krátce mluvit s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem, z časových důvodů ale neočekává, že by záležitost důkladně projednali. Proto se bude chtít dohodnout s Junckerem a s eurokomisařem pro vnitro Dimitrisem Avramopulosem na schůzkách po Novém roce, kde by o věci mluvili.

Jednání o brexitu bude podle Babiše také důležité, a to i z toho důvodu, že Praha má s Londýnem tradičně dobré vztahy. „Uvidíme, jak to dopadne, k jaké dohodě dospějí členské státy,“ řekl premiér. Česko podle něj chce s Brity jednat i bilaterálně.

Babiš řekl, že jeho cesta do Bruselu znamená odklonění od zvyku, že čeští premiéři se po nástupu do funkce nejdříve vydávali na Slovensko. „Myslím, že Evropská rada je důležitá, chceme být v Evropě aktivnější,“ komentoval to. K tomu, kdy by se mohl na Slovensko vydat, se blíže nevyjádřil. Zmínil se pouze o tom, že další z jeho zahraničních cest by mohla vést 26. ledna do Budapešti na summit visegrádské skupiny tvořené Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Podle Babiše to bude záležet na tom, jestli v tu dobu bude ve funkci. Jeho vláda chce 10. ledna požádat Sněmovnu o důvěru, ostatní strany ji ale menšinovému kabinetu zatím slíbit nechtějí. I kdyby vláda důvěru nezískala, prezident Miloš Zeman už oznámil, že by Babiše pověřil i druhým pokusem o sestavení kabinetu, takže by v premiérské funkci zůstal.

Babiš poznamenal, že Česká republika bude v NATO i v EU aktivním členem. Evropští členové NATO mají podle něj specifický problém, kterým je migrace. Jako hlavní řešení vidí boj proti pašerákům. Česko podle něj pošle do Libye peníze. Víc by se mu ale líbilo, kdyby tam Česká republika vyslala svou vojenskou jednotku, která by získala při obraně libyjské hranice zkušenosti. „V této fázi jsou to peníze, ale perspektivně bychom měli přemýšlet i tímto směrem, že pokud máme jednotky v Afghánistánu a v jiných zemích, tak toto si myslím, že by mělo z dlouhodobého hlediska význam,“ řekl Babiš.

