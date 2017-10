Okamura řekl, že Babiš si o podporu řekl hned na začátku schůzky. „My jsme řekli, že nebudeme podporovat vládu, která neplní náš program. Pakliže by chtěli plnit náš program, tak jsme připraveni převzít vládní odpovědnost. Taková nabídka ovšem nepadla,“ řekl Okamura. Odmítl i možnost, že by SPD vládě k zisku důvěry přispěla například tím, že by její poslanci opustili při hlasování sál.

Vládní místa Babiš SPD nenabídl, uvedl Okamura. Naopak ANO přišlo také s diskusí o odvolatelnosti politiků, kterou prosazuje SPD. Z debaty vyplynulo, že prvním bodem k prosazení v této oblasti by mohla být přímá volba starostů a hejtmanů, uvedl Okamura.

KSČM Babiš o podporu menšinové vlády nežádal, řekl novinářům po konci schůzky komunistů s představiteli ANO Filip. KSČM by o ní mohla eventuálně uvažovat, kdyby hrozily předčasné volby. Zároveň by musela být splněna řada dalších podmínek. „Že by nebyl rozpočet, dlouhou dobu by trvalo jednání o ustavení vlády, že by to ohrožovalo stabilitu ČR,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

SPD stojí o to, aby mohla vést bezpečnostní a hospodářský výbor. Ani v jednom z těchto případů nepřišlo ze strany ANO odmítnutí, konstatoval Okamura. Komunisté na jednání hnutí ANO oznámili, že chtějí mít své poslance ve všech výborech, šéfovat by podle představ strany komunisté v petičním a rozpočtovém výboru.

SPD podpoří do čela Sněmovny kandidáta ANO Radka Vondráčka, naopak od ANO dostala příslib, že zástupce SPD podpoří do pozice místopředsedy komory. „My nemáme problém s touto volbou,“ řekl Filip k Vondráčkovi. Sám chce usilovat o funkci místopředsedy Sněmovny, ke své kandidatuře uvnitř strany zatím nezaznamenal výhrady.

