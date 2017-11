Šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček dostal od Andreje Babiše nabídku, aby se stal ministrem průmyslu a obchodu, ale odmítl ji. Vstup do vlády mu dle vyjádření neumožňují jeho další aktivity.



Havlíček řekl, že s Babišem jednali o tom, co podnikatelé čekají od příští vlády, i o možnosti, že by šéf AMSP vedl ministerstvo průmyslu. „Nabídky si velmi vážím, je to velkorysé, nemohu ji ale přijmout. Nikoliv proto, že bych nechtěl pomoci, ale proto, že mi to nedovolují moje aktivity. Jako vlastník několika firem bych byl okamžitě ve střetu zájmu, navíc jsem extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí,“ uvedl. Připomněl, že byl před měsícem znovu zvolen předsedou AMSP, což vnímá jako závazek, který musí dokončit.



Havlíček se také vyslovil pro to, aby budoucí vláda získala jednoznačnou podporu ve Sněmovně. Jednotlivé strany by se proto podle něj měly povznést nad vzájemné spory. „Po mnoha letech jsme na tom z pohledu hospodářské situace velmi dobře a toto nesmíme prohospodařit. Chci tím říci, že by vláda měla mít jasnou podporu Parlamentu,“ uvedl.