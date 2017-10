Babiš hledá koaliční partnery. Zeman by rád viděl ČSSD ve vládě

Volby poznamenal hackerský útok. Web volby.cz i náhradní volbyhned.cz, na kterých Český statistický úřad zveřejňoval výsledky, v sobotu během sčítání hlasů vypadávaly. Analýza podle úřadu odhalila takzvaný DDoS útok, kdy se hackeři snaží zahltit web vysokým množstvím požadavků najednou. Podle ČSÚ to ale neovlivnilo předávání a zpracování výsledků voleb.

Do bývalé sokolovny v Průhonicích, kam si zve šéf ANO návštěvy, dorazili ráno komunisté. Ostatní strany je dosud z podobných jednání vytěsňovaly s odkazem na jejich nedemokratičnost. Schůzka se točila především kolem uspořádání nové Sněmovny a priorit stran, řekl po jednání předseda KSČM Vojtěch Filip. Podobně se vyjádřil i Babiš. Schůzka s KSČM podle něj přišla nejdříve na řadu kvůli tomu, že její šéfové měli jako první čas.

Odpoledne se Babiš setkal ve Sněmovně s předsedou STAN. Babiš před schůzkou řekl, že se schůzka bude týkat uspořádání Sněmovny a že by si přál, aby předsedu komory nominovalo ANO. Gazdík po schůzce uvedl, že Babiš přemlouval Starosty ke koaliční spolupráci, ale marně. Ideologie STAN a ANO jdou podle Gazdíka proti sobě.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek v sobotu uvedl, že primárně by se hnutí mělo bavit o další spolupráci s dosavadními koaličními partnery. Večer se představitelé hnutí zřejmě sejdou se sociálními demokraty, lidovci termín a místo jednání teprve domlouvají. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka se patrně odehraje v pondělí.

Babiš v sobotu přes SMS gratuloval všem lídrům stran, které se dostaly do Sněmovny, a vyzval je k jednáním. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dosud na pozvání neodpověděl. Setkání nevylučuje, ale trvá na výhradách vůči ANO. Bartoš již dříve vyloučil spolupráci s ANO kvůli podezření Babiše a Faltýnka z dotačního podvodu. Předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi se nelíbí, že Babiš zve politiky k jednání do průhonické sokolovny. Jednání by se podle Kalouska měla odehrávat ve Sněmovně.

Prezident Zeman dnes v rozhovoru na webu Blesk.cz uvedl, že Babiše jmenuje premiérem. Změnil by názor jen, kdyby Babiš o funkci zájem neměl. Dodal, že jeho názor nemůže změnit ani trestní stíhání předsedy ANO v kauze Čapí hnízdo.

Prezident by uvítal, kdyby ve vládě i přes volební propad nadále působila ČSSD. Zmínil v této souvislosti možné pokračování současné vládní koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která by v nové Sněmovně měla 103 poslanců. Podle Zemana by se do vlády mohli zapojit i Piráti a neměl by problém jmenovat kabinet s účastí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Odmítl označování SPD za extremistické uskupení.

Začalo již také ustavování sněmovních klubů. Jako první o tom jednali Piráti, jejichž klub povede místopředseda strany Jakub Michálek. Klub Pirátů již také rozhodl, že v případném hlasování Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání bude hlasovat pro vydání.

Kvůli slabému volebnímu výsledku dnes oznámil předseda středočeské KDU-ČSL Karel Koubský, že nabídne svou funkci k dispozici. Již v sobotu ohlásil odstoupení kvůli volebnímu debaklu šéf Zelených Matěj Stropnický. Strana zelených přijde kvůli zisku méně než 1,5 procenta i o státní příspěvky na fungování. O svém dalším působení v čele TOP 09 chce s vedením strany v úterý jednat Kalousek. Europoslanec a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil podal přihlášku do TOP 09. Řekl ale, že o jeho možné kandidatuře do vedení strany je nyní předčasné mluvit.

Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,64 hlasů, druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta, SPD 10,64 procenta, KSČM 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta, KDU-ČSL 5,8 procenta, TOP 09 5,31 procenta a Starostové 5,18 procenta. ANO má ve dvousetčlenné Sněmovně 78 mandátů, ODS 25, Piráti i SPD shodně po 22, KSČM i ČSSD po 15, lidovci 10, TOP 09 sedm a Starostové šest.

