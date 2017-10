„Pokud jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu. A přijdeme s programem, který částečně i plní program všech stran,“ řekl iDnes.cz Babiš. V souvislosti s možnou podporou kabinetu ANO s odborníky poukázal na to, že některé strany ještě řeší svou budoucnost kvůli propadu od posledních voleb. „Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy,“ řekl.

Prezident Miloš Zeman pověří Babiše jednáním o sestavení vlády v úterý v Lánech. Televizi Barrandov ve čtvrtek řekl, že by šéfa vítězné strany pověřil i podruhé, kdyby nebyl s prvním pokusem o sestavení vlády úspěšný. Třetí pokus má k dispozici předseda Sněmovny. „Když neuspěje ani ten, následují předčasné volby. Já si myslím, že by to byla absolutní pitomost. Právě proto já mám potom podle Ústavy možnost rozpustit Sněmovnu, ale pozor, toto právo nemusím využít. To znamená, že Sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ uvedl Zeman.

Nereálné snění. Rakousko odmítá Babišovu vizi sbližování s Visegrádem

Babiš vyloučil, že by se ve vládě mohl objevit ekonom Jan Švejnar, s kterým se předseda hnutí ANO sešel v neděli bezprostředně po volbách. „Měl jsem schůzku s panem Švejnarem dávno připravenou. My jsme se setkávali pravidelně, já se s ním radím. Probírali jsme vzdělávání a vědu, on mi doporučil dva odborníky, jednoho na školství, vědu a výzkum, kterého jsem oslovil, ale ten to odmítl. S tím druhým jsem ještě nemluvil,“ uvedl.

Vše o povolebním vývoji čtěte v rubrice Volby 2017

Babiš v rozhovoru také vyvrátil spekulace, že stojí o sestavení vlády s pomocí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Ty řeči, že my preferujeme (šéfa SPD Tomia) Okamuru, to je nesmysl,“ řekl Babiš. V rámci druhého kola povolebních rozhovorů podle něj ANO bude v úterý jednat s ODS, KDU-ČSL, KSČM a SPD. Dodal, že by pro první schůzi nové Sněmovny uvítal dřívější termín než 20. listopad, který vybral prezident.

Lidovcům se menšinová vláda nelíbí

„Přijali jsme usnesení, že celostátní výbor navrhuje celostátní konferenci, aby KDU-ČSL odešla do opozice a aby nepodporovala ani neumožnila vznik menšinové vlády hnutí ANO 2011,“ řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Předpokládá, že nejvyšší lidovecký orgán mezi sjezdy stanovisko širšího vedení strany potvrdí.

Vznik menšinové vlády ANO kritizoval i zlínský hejtman Jiří Čunek. „Mně se ta varianta vůbec nelíbí, protože to je pouze taková finta na neznalé, že nějaký odborník může řídit vládu,“ řekl. „Vláda odborníků je taková vějička a úplně chápu Andreje Babiše. Ve vládě odborníků, kde by každý uměl jenom to svoje, tak by vláda dělala jenom to, co chce on. A to nemá příliš demokratickou fazonu,“ řekl. Čunek na rozdíl od Bělobrádka ale nesouhlasí s tím, aby lidovci rovnou oznámili odchod do opozice.

Samostatná Česká republika měla čtyři menšinové vlády Druhá vláda Václava Klause (ODS) - 4. července 1996 - 2. ledna 1998 (demise 30. listopadu 1997) - Koalice ODS, KDU-ČSL, ODA, měla jen 99 poslanců. Z povolebních jednání si opoziční ČSSD odnesla křeslo předsedy Sněmovny pro svého předsedu Miloše Zemana výměnou za podporu vlády. Důvěru Poslanecké sněmovny pak vláda získala poté, co poslanci ČSSD opustili sál a hlasování se tak zúčastnilo pouze 138 poslanců. Vláda Miloše Zemana (ČSSD) - 17. července 1998 - 15. července 2002 (demise 12. července 2002) - Menšinová jednobarevná vláda ČSSD, která měla ve Sněmovně 74 poslanců. Vznik vlády umožnila tzv. opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS, která mimo jiné ODS zaručila křesla předsedů obou parlamentních komor, předsedou Sněmovny se stal předseda ODS Václav Klaus. Důvěru získala vláda poté, co všech 63 poslanců ODS odešlo před hlasováním z jednacího sálu. První vláda Mirka Topolánka (ODS) - 16. srpna 2006 - 9. ledna 2007 (demise 11. října 2006) - Menšinový kabinet složený z ministrů ODS, která ve volbách získala rekordních 81 mandátů, a nestraníků nezískal důvěru Sněmovny a musel podat demisi. Druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) - 9. ledna 2007 - 8. května 2009 (demise 26. března 2009) - Koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, která nebyla menšinovou, ale neměla ani parlamentní většinu, neboť ji zastupovalo 100 poslanců. Důvěru získala díky dvěma poslancům zvoleným za ČSSD - Miloš Melčák a Michal Pohanka před hlasováním opustili sál. Poslanec ČSSD Petr Wolf se zdržel hlasování.

O Andreji Babišovi dále čtěte: