ANO ustoupilo lidovcům a ČSSD. Sociální služby dostanou navíc tři miliardy

„Je to kompromis, ale jsme spokojeni, že to je víc než ona jedna miliarda korun, se kterou hnutí ANO dnes přišlo na vyjednávání. Věříme, že pokud pozměňovací návrh ve výši 3,3 miliardy korun projde, můžeme s klidným srdcem podpořit státní rozpočet jako celek,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Dohoda podle ní vznikla na půdorysu minulé vládní koalice, která má v současné Sněmovně celkem 103 poslanců.

„Rozpočet pro příští rok podpoříme jako celek jedině, pokud bude schváleno navýšení rozpočtu pro sociální služby alespoň o více jak tři miliardy korun. Jinak by v příštím roce většina poskytovatelů sociálních služeb v Česku měla existenční problémy,“ uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Také sociální demokraté varovali před kolapsem sociálních služeb v regionech. Pokud by se peníze nenašly, hrozil by podle nich výrazný odchod pracovníků sociálních služeb, protože by jim kraje nemohly vyplácet mzdy.

Peníze by podle Valachové měly jít především z úspor v očekávaných výdajích na sociální dávky. „Jsou to položky, které zejména vycházejí z předpokladu, že se bude méně čerpat v sociálních dávkách. Máme plnou zaměstnanost, takže úspory budou,“ řekla poslankyně.

ANO původně chtělo uvolnit pro zvýšení peněz na sociální služby pouze miliardu korun, obě zbývající strany bývalé koalice to považovaly za nedostatečné. Upozorňovaly, že vláda schválila zvýšení platů v sociálních službách, v rozpočtu pro to ale nevyčlenila peníze.

