ANO kritizuje požadavky Demokratického bloku. Nabízí mu šest výborů

Faltýnek uvítal, že se strany rozhodly postupovat společně, takže bude možné jednat se všemi čtyřmi subjekty současně. Podobně jako šéf SPD Tomio Okamura o projektu čtveřice uskupení hovoří jako o bloku šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska. „Ten název je velmi zavádějící, protože požadavky, s kterými tento blok přichází, nemají s demokracií nic společného,“ řekl Faltýnek.

Na blok by podle Faltýnka při dodržení poměrného rozdělení funkcí vyšly čtyři výbory, skupina si řekla o sedm. „Chceme navrhnout kolegům Demokratického bloku k dispozici šest výborů. Nabídka víceméně reflektuje požadavky subjektů, než se sdružily,“ uvedl Faltýnek. Jmenoval mandátový a imunitní výbor, kontrolní výbor, evropský, ústavněprávní, školský a zahraniční výbor.

Blok dnes ráno oznámil, že stojí o předsednictví v mandátovém a imunitním výboru, výboru pro obranu, bezpečnostním, školském, ústavněprávním, zahraničním a hospodářském výboru a v několika komisích v oblasti tajných služeb či odposlechů. Faltýnek řekl, že ANO se vzdalo dvou místopředsedů Sněmovny, na které by mělo mít nárok. Bloku podle něj náleží jeden, „volné“ by mohly podle jeho názoru připadnout KSČM či ČSSD.

Faltýnek ocenil, že se šéf ODS Petr Fiala vzdal kandidatury do čela Sněmovny. Fiala to zdůvodnil tím, že ANO pro svého kandidáta Radka Vondráčka získalo podporu SPD, KSČM a Pirátů, takže kandidatura proti němu je zbytečná. „Vítáme to jako pozitivní krok, že uznal, že pan Vondráček je podstatně lepším kandidátem,“ uvedl Faltýnek.

