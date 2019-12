Zprostředkovatel Kuciakovy vraždy si odpyká ve vězení 15 let

Andruskó je prvním pravomocně odsouzeným za Kuciakovu vraždu, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Začátek hlavního soudního líčení s dalšími čtyřmi obžalovanými ve zmíněném případu je naplánován na leden příštího roku.

Dvaačtyřicetiletý Andruskó, kterému hrozil trest 25 let vězení až doživotí, při vyšetřování zmíněné dvojnásobné vraždy spolupracoval s policií. I díky tomu mu byl trest mimořádně snížen. Běžná dohoda s prokurátorem totiž umožňuje snížit trest obviněnému nanejvýše o jednu třetinu pod dolní hranicí trestní sazby, kterou pro daný delikt stanovuje zákon. To by pro Andruskóa znamenalo nejnižší trest vězení 16 let a osm měsíců.

Rozhodování soudu o dohodě o vině a trestu se protáhlo kvůli tomu, že původně navrhovaný desetiletý trest vězení pro Andruskóa označila předsedkyně senátu Pamela Záleská za nízký. „Soud zastává názor, že (původní) dohoda v předloženém znění je spravedlivá jen pro obviněného. Obviněný Zoltán Andruskó zobchodoval lidský život, tedy prodal hodnotu, kterou trestní zákon vysoce chrání. Následně obviněný zobchodoval i trest,“ řekla Záleská a dodala, že žádný trest nemůže napravit způsobenou smrt.

Proti použití institutu mimořádného snížení trestu pro Andruskóa soud nic nenamítal, desetiletý trest ale označil za nízký. „Soud má svým rozhodnutím usilovat o spravedlnost nejen pro obviněného, ale pro všechny procesní strany, pro spravedlnost pro společnost, pro spravedlnost v právu,“ řekla Záleská.

Následně soud líčení na zhruba hodinu přerušil, aby umožnil Andruskóovi poradit se s jeho advokátkou o nových podmínkách dohody. Záleská ještě předtím řekla, že za spravedlivý by soud považoval trest ve výši 15 let. Tento přísnější trest Andruskó přijal.

Andruskóa do jednací místnosti dovedli z vazby ozbrojení a maskovaní příslušníci vězeňské a justiční stráže. Při příchodu k soudu měl Andruskó na hlavě kuklu. Soud nevyhověl jeho návrhu, aby z líčení byla vyloučena veřejnost.

Podle vyšetřovatelů si Kuciakovu vraždu objednal Marian Kočner, o jehož kontroverzních podnikatelských aktivitách investigativní reportér psal. Další z obviněných Alena Zsuzsová objednávku předala Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval s bývalým vojákem Miroslavem Marčekem. Policie původně jako vraha označila Szabóa, později se ke střelbě ale přiznal Marček. Ten dříve v případu vystupoval jako vrahův řidič. Prokurátor řekl, že Zsuzsová slíbila Andruskóovi za zprostředkování vraždy odpuštění dluhu ve výši 20.000 eur (510.000 korun) a odměnu dalších 50 tisíc eur (1,28 milionu korun), z níž Andruskó vyplatil nájemné vrahy.

Kočner, Marček, Szabó a Zsuzsová před necelými dvěma týdny při předběžném projednání obžaloby u soudu ve zmíněném případu shodně odmítli možnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu. V líčení se zmíněnou čtveřicí by Andruskó měl vypovídat jako svědek.

Podle slovenského tisku jsou Andruskó, Marček, Szabó a Zsuzsová obviněni i z toho, že připravovali vraždy dvou elitních prokurátorů a také advokáta, bývalého ministra spravedlnosti a vnitra Daniela Lipšice.

Kuciak byl spolu se svou partnerkou zastřelen loni v únoru v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Vražda vyvolala v zemi mohutné protivládní demonstrace a politickou krizi, která vyvrcholila v odchod Roberta Fica z funkce premiéra.