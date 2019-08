Známý architekt zaplatí milionové odškodné Benátkám. Navrhl nevhodný most

Ponte della Costituzione, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Slavný architekt Santiago Calatrava musí Benátkám zaplatit odškodné 78 tisíc eur (přes dva miliony korun). Podle soudu ve městě na laguně navrhl nevhodný most, protože nevzal do úvahy houfy turistů se zavazadly. Informoval o tom dnes list The New York Times. Právní zástupci odmítli komentovat, zda se Calatrava odvolá.