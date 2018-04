Češi by na energii a finančních službách mohli ušetřit téměř 200 miliard ročně

Tuzemské domácnosti by hypoteticky mohly ušetřit až 190 miliard korun ročně, pokud by všechny zvolily levnějšího dodavatele energií či levnějšího poskytovatele finančních služeb. Průměrná domácnost by tak ročně ušetřila více než 40 tisíc korun. Vyplývá to z dat projektu Index24, který posledních pět let sleduje vývoj cen vybraných produktů na trhu.