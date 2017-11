Zemřel jeden z autorů kuponové privatizace Tomáš Ježek

Podle Pitharta podlehl Ježek vážné nemoci. Někdejšího ministra považoval Pithart za přítele a vídal se s ním na pravidelných setkáních někdejších členů vlády. „Na posledním setkání se Tomáš omluvil, to bylo před 14 dny. Já jsem nevěděl, že je tak vážně nemocný,“ řekl expremiér.

Připomněl, že Ježek byl autorem ideje kuponové privatizace. „On se nezříkal toho autorství, hájil by to i dnes, ale připouštěl, že to nemůže být jediná ani dominantní metoda,“ uvedl. Dodal, že Ježek se podílel i na přímé privatizaci Škody Auto německému koncernu Volkswagen. Podle Pitharta také Ježek upozorňoval na chyby, které se při realizaci kuponové privatizace objevily.

Pithart uvedl, že si Ježka vážil. „Pro mě byl ten opravdový liberál bez bázně a hany, protože byl hluboce věřící evangelík. To byl ten původní skotský liberalismus Adama Smithe,“ dodal. Podobné postoje podle něj byly a jsou v Česku výjimečné.

Ježek se během listopadové revoluce v roce 1989 zúčastnil založení Občanského fóra. Poté patřil k zakládajícím členům Občanské demokratické aliance (ODA), za kterou šest let zasedal v Poslanecké sněmovně. V roce 1995 přešel z ODA do tábora ODS, z níž později vystoupil.

Před pádem komunistického režimu Tomáš Ježek pracoval v Ekonomickém a později Prognostickém ústavu Akademie věd. V 90. letech působil jako poradce tehdejšího ministra financí Václava Klause, po prvních svobodných volbách vedl dva roky ministerstvo privatizace, stál rovněž v čele Fondu národního majetku. Dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu, poté externě vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Politici oceňují Ježkův přínos

„Zpráva o úmrtí mého dlouholetého kolegy a přítele Tomáše Ježka mne velmi zarmoutila,“ uvedl bývalý prezident Václav Klaus.Podotkl, že se znali od dětství, navštěvovali stejné školy a oba uchvátila ekonomická věda. „Dokonce jsme spolu v jednom dorosteneckém družstvu hráli košíkovou. Setkávaly se i celé naše rodiny,“ uvedl Klaus.

Dodal, že po listopadu 1989 Ježek patřil k jeho blízkým spolupracovníkům na tehdejším ministerstvu financí. „Má velkou zásluhu na naší ekonomické transformaci a na úspěšném průběhu a výsledcích privatizace,“ podotkl. Klaus poznamenal, že ho velmi mrzelo, že se mu Ježek v jisté chvíli začal politicky a později i lidsky vzdalovat. „Jeho pozdější zahořklost mne velmi trápila. V posledních letech jsme se vídali už jen na zasedáních Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE,“ dodal. Odešla podle něj významná osobnost akademického i politického života.

„Zemřel člověk, který upřímně věřil své práci a jejímu smyslu,“ uvedl k Ježkovu úmrtí prezident Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Podle místopředsedy Sněmovny a šéfa ODS Petra Fialy patřil Ježek k důležitým postavám polistopadového vývoje. Bývalý premiér, někdejší šéf ODS a jeden ze současných kandidátů na prezidenta Mirek Topolánek poznamenal, že Ježek byl nejen jedním z otců ekonomické transformace, ale také férový, slušný a rovný chlap. „Co dělal, dělal pro lepší budoucnost našich lidí,“ poznamenal. Za života byl podle něj oceněn méně, než si zasloužil. Přeje si proto, aby se dostatečných poct dočkal alespoň nyní.