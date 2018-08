Zemřel bývalý šéf OSN a nositel Nobelovy ceny za mír Kofi Annan. Bylo mu 80 let

Úmrtí někdejšího nejvyššího světového diplomata potvrdila Nadace Kofiho Annana. Zemřel poklidně „po krátké nemoci“, uvedla nadace. Agentura Reuters s odvoláním na dva blízké Annanovy spolupracovníky dále napsala, že zemřel dnes brzy ráno v nemocnici ve švýcarské metropoli Bernu.

Ghanský diplomat Annan byl prvním černošským Afričanem, který stanul v čele OSN, připomíná BBC. Byl sedmým generálním tajemníkem OSN. V roce 2012 Annan sloužil jako zvláštní zmocněnec pro Sýrii a stál v čele úsilí o mírové řešení konfliktu v blízkovýchodní zemi.

Šéfem OSN byl po dvě funkční období. To první začalo 1. ledna 1997, druhé trvalo od 1. ledna 2002 do konce roku 2006. Nobelovu cenu dostal za „práci za lépe organizovaný a mírovější svět“.

Annan byl kritizován zejména za neúspěch při snaze rozšířit Radu bezpečnosti OSN, výzvám k rezignaci čelil po vyšetřování programu OSN „ropa za potraviny“ pro Irák, v níž figuroval i Annanův syn Kojo Annan. Nezávislá komise nakonec v březnu 2005 dospěla k závěru, že se šéf OSN korupce nedopustil. Annan také přiznal, že OSN mohla zabránit genocidě ve Rwandě v roce 1994, kdy byl Annan náměstkem generálního tajemníka OSN pro mírové operace. Prohlásil také, že cítí vinu.

Když na jaře 1999 NATO udeřilo na Jugoslávii kvůli Kosovu bez mandátu OSN, vyvolalo to mnoho sporů a prestiž celosvětové organizace výrazně utrpěla. Do podobné situace se OSN dostala v roce 2003 při válce v Iráku, kterou Američané a Britové začali také bez jejího posvěcení. Annan to bral jako osobní prohru. V září 2004 v rozhovoru s BBC jasně prohlásil, že „z našeho pohledu a z hlediska Charty OSN byla celá akce nelegální“. Obdobně se vyjádřil i o bombardování NATO v Jugoslávii.

Po odchodu z čela OSN založil Annan svoji nadaci zaměřenou na mezinárodní rozvoj, v roce 2012 byl reprezentantem pro Sýrii, kde se snažil neúspěšně ukončit tamní občanskou válku a v roce 2016 vedl komisi OSN při jednání Bangladéše s Barmou ohledně rohingských uprchlíků.

V roce 2016 prohlásil, že příčinou nestability v Africe a na Blízkém východě je chybějící respekt k lidským právům, porušování práva a skutečnost, že z hospodářského růstu nemají prospěch všechny skupiny obyvatel. Upozornil také, že přestože se mezinárodní pozornost upírá především na teroristická uskupení na Blízkém východě, se stejným problémem se potýká i Afrika. Za jeden z hlavních faktorů, které pomáhají extremistickým skupinám, označoval nezaměstnanost mladých mužů.

Annanova nadace označila exšéfa OSN za „světového státníka a hluboce angažovaného internacionalistu, který po celý život bojoval za spravedlivější a mírovější svět“. „Kdekoli se vyskytlo utrpění nebo nouze, podal pomocnou ruku a zasáhl mnoho lidí svým soucitem a empatií. Nesobecky kladl na první místo ostatní, nelíčená laskavost, vřelost a skvělost vyzařovaly ze všeho, co dělal,“ napsala nadace.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/NDOy2NmAAs