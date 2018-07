Zeman si kvůli H-Systemu pozval Rychetského a Šámala. Ti ale vzkazují, že o kauze mluvit nemohou

Šámal v prohlášení uvedl, že při schůzce s prezidentem nemůže probírat jednotlivé aspekty jakéhokoliv konkrétního případu. Bylo by v rozporu se zásadou nezávislosti soudů a soudců, kdyby jako předseda do kauzy H-System zasahoval. „Předseda NS předpokládá, že takto celou věc vnímá i pan prezident, a proto považuje pozvánku na Hrad jako výzvu k diskusi nad současným stavem soudního systému v Česku,“ uvedl v prohlášení mluvčí NS Petr Tomíček.

Rychetský webu iHned.cz řekl, že byl požádán, aby v úterý k Zemanovi přišel. „Ale o čem budeme jednat, nemám potuchy,“ poznamenal. O oznámení Hradu, že se bude jednat o schůzku na téma rozsudku v kauze H-System, nevěděl. To, že se Rychetský schůzky zúčastní, potvrdila mluvčí Miroslava Sedláčková. I podle ní dostal pozvání bez uvedení tématu. „Já se k tomu vůbec nemohu vyjadřovat,“ řekl webu Rychetský.

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 31. července 2018 na Pražském hradě setká s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem za účelem konzultace v kauze H-System. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 26. července 2018

Zeman v úterý zkritizoval rozsudek NS v kauze H-System. Společně s dalšími rozsudky vyvolává podle něj vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Avizoval, že bude chtít mluvit se Šámalem a o tomto tématu diskutovat.

Zemana za schůzku s představiteli soudů kritizuje ústavní právník Jan Kysela, vidí v ní možnost zásahu politické moci do moci soudní, řekl. Schůzka prezidenta s vrcholnými představiteli soudnictví je podle něj vhodná za předpokladu, že s nimi chce mluvit například o organizaci soudnictví či o výběru vrcholných soudních funkcionářů. Podobné setkání se na Hradě událo na konci června, kdy se Zemanem jednal vedle Rychetského a Šámala i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Řešili spolu systémové otázky justice, například věk začínajících soudců.

Pokud si ale prezident pozve kvůli konkrétní kauze předsedy soudů, které se případem zabývají či v budoucnu zabývat mohou, považuje to Kysela za mimořádně nešťastné. „Protože o čem si s nimi asi bude povídat? Proč to ti jedni patrně špatně rozhodli a jak to ti druzí mají dobře rozhodnout? To má být smysl té schůzky? Pokud ano, tak je to samozřejmě mimořádně nežádoucí zasahování do něčeho, co jsou základní atributy soudnictví, jako je nezávislost anebo nestrannost,“ poznamenal Kysela. I kdyby se podle něj schůzka měla týkat něčeho jiného, vzbuzuje přinejmenším zdání, že „politická moc v podobě prezidenta republiky nějakou takovou ambici dávat soudům najevo, jak by měli soudit, má“.

Kysela zároveň připomněl, že Zeman se již v minulosti například „ne úplně šťastně“ vyjadřoval k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze Davida Ratha nebo že v případě takzvaných politických trafikantů vyloučil předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou z týmu, se kterým konzultoval výběr ústavních soudců.

Zemana za jeho výrok k H-Systemu kritizoval ve středu i soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který se kauzou zabýval. Poukázal na roli bývalého Zemanova poradce Miroslava Šloufa a na jeho propojení s H-Systemem. Podle bývalé právní zástupkyně části poškozených klientů H-Systemu Hany Marvanové část peněz „vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD“ v době, kdy byl předsedou strany Zeman.

Nejvyšší soud rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Vyhověl tak dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS dospěl k opačnému závěru. Rozhodnutí vyvolalo celospolečenskou debatu, řadě politiků se nelíbí. Družstvo Svatopluk se chce příští týden obrátit na Ústavní soud.

Podle Tomíčka soudy nemohou rozhodovat na základě společenské poptávky nebo poptávky ze strany politiků. „Jejich úkolem je nezávislé hledání spravedlnosti. Příslušný senát civilního kolegia NS jistě rozhodoval s vědomím těchto skutečností, zvažoval i dopad na obyvatele domů určených k vystěhování a vyklizení, ale na druhé straně musel řešit v rámci insolventního řízení i dopad na ostatní poškozené,“ stojí v prohlášení soudu, které zároveň rekapituluje okolnosti kauzy H-System jako dědictví „divokých 90. let“.

