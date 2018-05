Zeman podporuje sněmovní komisi k OKD. Za hlavního viníka považuje Bakalu

Prezident Miloš Zeman má zájem na tom, aby sněmovní vyšetřovací komise k OKD našla viníky hospodářského úpadku těžební společnosti OKD. Po jednání na Pražském hradě to řekli předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) a člen komise Josef Hájek (ANO). Černohorský předpokládá, že komise by měla závěry svého šetření představit v říjnu, do konce pololetí by mohly být známy první předběžné výsledky.