Zeman je pro pokračování současného tvrdšího stylu boje s virem. Volnější pravidla se ve světě neosvědčila

Prezident Miloš Zeman je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií nového typu koronaviru v České republice. Neosvědčil se podle něj liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko, řekl dnes Zeman v pořadu Partie televize Prima. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl.

„Náš plán by měl pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že ta epidemie ustupuje,“ prohlásil Zeman. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal.

Diskusi o tzv. promoření populace virem tento týden vyvolal výrok náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat. Zeman řekl, že se přiklání k „dosavadnímu restriktivnímu způsobu boje s epidemií“. Češi by měli současná omezení vydržet, dodal Zeman. „Epidemie ustupuje, za několik týdnů tyto roušky sundáme,“ uvedl.

Prymula v rozhovoru pro DVTV uvedl, že názor na promoření společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených. Zeman dnes nechtěl údaje zpochybňovat. Řekl, že nikdo nenabídl jinou sadu dat než Čína. „Až je nabídne, tak o tom budu uvažovat,“ řekl. Odborníci by podle něj měli dodat alternativní data svědčící o opaku, jinak nespekulovat.

Nouzový stav bude podle Zemana potřeba prodloužit

Poslanecká sněmovna měla podle prezidenta umožnit prodloužit nouzový stav, který v ČR platí od 12. dubna, rovnou do 11. května, jak žádal kabinet. Prezident očekává, že bude nutno nouzový stav znovu prodloužit a že odhlasované prodloužení do 30. dubna znamená, že se budou muset poslanci předtím opět sejít a budou riskovat nakažení. „Ale samozřejmě respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné,“ uvedl.

Později Zeman ocenil, že opozice ve Sněmovně potvrdila zákony, jejichž prostřednictvím chce vláda řešit ekonomické dopady epidemiologických opatření. Při hodnocení postupu vlády v boji s koronavirem a kroků vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka (ČSSD), který vede Ústřední krizový štáb, uvedl, že záleží na občanech, jak chování vlády vyhodnotí ve volbách. „Osobně bych si přál, aby dnešní koalice pokračovala,“ uvedl.

Zeman také řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. „Poklesová tendence byla setrvalá a samozřejmě ve srovnání s jinými zeměmi ta opatření proti epidemii opravdu zabrala, srovnejte si počty nakažených a zemřelých u nás a třeba v západní Evropě,“ uvedl. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval vládnímu kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.