Zájem o manželství roste, téměř polovina svazků se ale rozpadá

Zájem Čechů a Češek o manželství se v posledních letech zvýšil a svateb přibylo. Skoro polovina těchto svazků se ale rozpadá, i když soužití vydrží déle než dřív. Tři pětiny rozvádějících se párů mají nezletilé děti. Velká část rozvedených pak znovu uzavírá sňatek. Čtvrtina z těch, co se znovu ožení či vdají, to udělá do tří let po rozvodu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).