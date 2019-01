Vzduch, akustika, světla. Školy mohou nechat prověřit stav vnitřního prostředí

Zdravé vnitřní prostředí ve školách a obecně v budovách je posledních několik let již široce diskutované téma. Nejen u odborné veřejnosti. Přesto, že si zřizovatelé škol a také pedagogové vliv prostředí na kvalitu výuky uvědomují, není často v jejich silách komplexně a odborně posoudit stávající stav a navrhnout adekvátní technické a současně ekonomické řešení.

Česká rada pro šetrné budovy proto připravila metodiku pro ředitele a zřizovatele škol. Ta jim umožní objektivně, jednoduše a ekonomicky dosáhnout požadovaného zlepšení ve školách nejen z hlediska koncentrací CO2, ale také akustiky a osvětlení.

Důležitost tématu potvrzuje i partnerství se Svazem měst a obcí ČR a Národním centrem energetických úspor, kteří na sebe vzali úlohu komunikátora projektu vůči státní správě.

„Celý projekt funguje velmi jednoduše. Škola vyplní poptávkový formulář na stránkách projektu a Rada na začátku zajistí měření aktuálního stavu vnitřního prostředí. Pokud škola provedla měření už v minulosti, může rovnou postoupit do další fáze, kdy výsledky nahraje do systému pro jejich vyhodnocení,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy a pokračuje: „Vyhodnocení výsledků obsahuje i základní doporučení vhodných řešení. Každá škola, která se do projektu zapojí, dostane k dispozici metodiku. Ta ji provede celým procesem zadání veřejné zakázky a realizace tak, aby byl výsledek co nejlepší z hlediska kvality vnitřního prostředí.“

Rada také registrovala označení „Zdravá škola“ jako svou ochrannou známku a zapojené školy mají možnost tuto známku získat. „Známka Rady je podložená nejen naší expertizou, ale také robustní metodikou, na základě které ji lze získat. Věřím, že nám pomůže lépe vysvětlovat celou komplexní problematiku kvality vnitřního prostředí budov a bude lákadlem pro zřizovatele škol k tomu, aby se tématem začali zabývat,“ říká Simona Kalvoda. Všechny potřebné informace k projektu Zdravá škola najdou zájemci na zdravaskola.cz