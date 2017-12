Exploze plynového terminálu v Rakousku: jeden mrtvý, desítky zraněných

Rakouská média se mezitím shodují na tom, že neštěstí si vyžádalo jednoho mrtvého a nejméně 18 zraněných. Podle APA bylo 17 lidí zraněno lehce a jeden člověk vážně.

Server oe24.at přitom původně s odvoláním na policii psal o 60 zraněných, společnost Gas Connect o čtyřech zraněných a jednom nezvěstném. Na místo se sjelo několik hasičských vozů, přivolány byly sanitky i záchranářské vrtulníky. Hasiči měli na místě 240 mužů.

Policie na twitteru informovala, že příčina exploze byla technického rázu. Podrobné vyšetřování příčin je však teprve na začátku.

Operátor zařízení mezitím potvrdil, že požár už byl uhašen. „Zařízení bylo kontrolovaným způsobem zastaveno a je mimo provoz,“ řekl APA mluvčí společnosti Gas Connect Armin Teichert.

Slovenská plynovodní společnost Eustream přerušila přepravu plynu do Rakouska. „V důsledku události v Rakousku… jsme upravili tranzitní režim naší sítě, abychom plně zajistili její bezpečnost a přerušili jsme tranzit do Baumgartenu,“ uvedl mluvčí společnosti Eustream.

Výbuch otřásl zařízením nedaleko hraniční řeky Moravy ráno. V 8:45 došlo k explozi a požáru, citovala agentura DPA policejního mluvčího. Okolí je uzavřeno. Podle provozovatele zařízení, společnosti Gas Connect, v areálu pracovalo zhruba 50 lidí.

#OMV is seeking to find out which parts of the plat have been affected - spokesperson https://t.co/V1EgMSvSKz #Austria #Baumgarten pic.twitter.com/xKyqgvPas9