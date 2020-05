Vláda změnila některá koronavirová opatření. Týkají se hranic i pracovní povinnosti studentů

Vláda na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prodloužila v souvislosti s epidemií koronaviru nového typu ochranu vnitřních hranic do 13. června. Od 11. května začnou současně pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pouze pendlerům a kamionům, informovalo dnes ministerstvo vnitra. Za týden se také zpřístupní vybrané přechody pro železniční dopravu.

„Od pondělí 11. května bude možné na místech, která nyní v čase od 5:00 do 23:00 fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, překračovat hranice všem kategoriím cestujících. Ve stejném režimu budou zpřístupněna další tři místa pro překračování hranice s Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice,“ uvedlo ministerstvo.

Hamáček uvedl, že vláda chce zmírnit negativní dopady opatření na přeshraniční dopravu. „Musíme však přihlédnout i ke kapacitním možnostem policie, proto pro tuto kategorii přechodů zatím stále platí provozní doba 05:00 až ​23:00,“ uvedl.

Doplnil, že vzhledem k očekávanému obnovení mezistátní vlakové dopravy od 11. května budou zpřístupněny hlavní železniční koridory. Jde o Českou Kubici a Děčín na hranici s Německem a Břeclav a Horní Dvořiště na hranici s Rakouskem.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) po zasedání vlády uvedl, že se připravuje i otevření dalších mezinárodních letišť, zatím funguje to v pražské Ruzyni.

Do Česka budou moci za prací i lidé třetích zemí

Na území Česka budou moci od 11. května s negativním testem na koronavirus nového typu občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech, informovalo ministerstvo vnitra.

„Jedná se například o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách,“ uvedl úřad.

Na konci dubna se podle ankety ČTK mezi firmami potřebu sezonních pracovníků podařilo zemědělcům a lesníkům víceméně pokrýt, i když chybějí zaměstnanci ze zahraničí. Práci hledali hlavně lidé pracující běžně v ubytovacích a restauračních službách, případně další, kteří přišli kvůli vládním restrikcím o práci. Zaměstnavatelé se ale obávají toho, že řada lidí odejde zpět do původní práce, až vládní omezení kvůli covidu-19 skončí. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) chybělo na přelomu dubna a května v oboru tři tisíce lidí.

Vláda také rozhodla, že všichni cizinci budou moci na území Česka legálně zůstat až do 17. července, i když jim mezitím skončí platnost víza nebo uplyne délka povoleného bezvízového pobytu. Cizinci se kvůli prodloužení pobytu do tohoto termínu nebudou muset obracet na cizineckou policii.

Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu.

Konec pracovní povinnosti pro studenty medicíny

S účinností od 11. května je zrušena pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Studenti podle něj mohou v zařízeních, kde dosud působili, zůstat dobrovolně či na základě pracovních dohod.

„Vláda zrušila pracovní povinnost pro studenty lékařských fakult a zdravotnických škol s účinností od 11. května,“ uvedl Vojtěch. Opatření podle něj navazuje na to, že kabinet rozvolňuje svá omezení v případě různých typů škol. Zrušení dosavadního opatření se podle ministra týká i studentů sociálních oborů.

Pracovní povinnost uložila vláda studentům v polovině března. Doprovázel ji mimo jiné zákaz, aby pracovníci ve zdravotnictví čerpali dovolenou. O zrušení zákazu dovolené rozhodl kabinet 9. dubna. V případě studentů tehdy povinnost ponechal a dal k dispozici hejtmanům seznam studentů, aby měly regiony o studentech lepší přehled a mohly je umisťovat tam, kde jsou potřeba. Do té doby se studenty zabývaly centrální orgány a ministerstvo.

Pracovní povinnost se podle opatření týká mimo jiné studentů pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů, které připravují na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry. „Od 11. května je zrušena a týká se to i sociálních služeb,“ uvedl dnes Vojtěch