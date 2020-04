Vláda bude rozvolňovat opatření po etapách. Restaurace se otevřou v květnu, poslední vlna přijde až 8. června

Vláda dnes představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech.

Vicepremiér Karel Havlíček uvedl, že vládní plán vychází ze scénáře, kdy by bylo šíření koronaviru „pod kontrolou“ a termíny jsou proto orientační. „Může tam dojít k určitým posunům, ale byli bychom rádi, kdybychom to takto dodrželi,“ řekl. Plán připodobnil k podobnému scénáři, který připravilo sousední Rakousko. Česká republika je podle něj obezřetnější v případě obchodních center.

Klíčové slovo měli podle Havlíčka v rozpisu otevírání provozoven epidemiologové. „Jasný předpoklad byl takový, abychom ochránili zdraví,“ uvedl. Důležité bylo i hledisko poptávky zákazníků a to, aby některý typ provozoven nezískal nezdravou konkurenční výhodu na úkor jiných. „Snažili jsme se udělat férový a vyvážený mix, který, dopředu říkám, není stoprocentně spravedlivý,“ dodal.

Jako první přijdou na řadu řemesla či farmářské trhy

Od nejbližšího pondělí 20. dubna mohou začít fungovat řemesla a navazující provozovny, farmářské trhy, autobazary a autosalony. „Dále venkovní tréninkové aktivity profesionálních a vrcholových sportovců v menších skupinách a za přesně definovaných podmínek,“ uvedl Havlíček. Možné budou také svatby do deseti lidí, stejně jako u tréninků za specifických hygienických podmínek.

O týden později by měly začít fungovat všechny provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nejsou ve velkých nákupních centrech. „Poté už to dávkujeme podle požadavků epidemiologů, aby se vždy vyhodnotila situace,“ uvedl Havlíček. Od 11. května by tedy měly fungovat provozovny do jednoho tisíce metrů čtverečních, autoškoly, posilovny a fitness centra, kde by ale návštěvníci nesměli využívat sprchy a šatny.

Od 25. května by mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací, hospod, bufetů, kaváren či vinoték, ale také kadeřnictví a holičství, masážní či regenerační salony. „Současně zprovozňujeme muzea, galerie a zoologické zahrady, nicméně se zavřenými pavilony,“ uvedl Havlíček.

V poslední vlně by se měla 8. června otevřít obchodní centra, fungovat by začaly hotely či ubytovací zařízení. Restaurace a zoologické zahrady by mohly otevřít i vnitřní prostory. Konat by se mohly začít kulturní, společenské či sportovní akce do 50 osob či svatby za speciálních podmínek.

Kabinet v materiálu uvedl, že zbývající činnosti budou povoleny v červnu podle aktuální epidemiologické situace.

Maturantům by se školy mohly otevřít nejdříve 11. května

Výuka se v plném rozsahu před začátkem letních prázdnin do škol nevrátí. Stát je plánuje otevírat postupně. Nejméně počítá návrh na uvolnění škol a školských zařízení, který dnes projednala vláda, s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Nejdřív by se už příští týden mohli studenti vrátit na vysoké školy, to ale pouze omezeně studenti posledních ročníků při společných aktivitách nejvýše pěti. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky, uvedl po jednání vlády ministr Robert Plaga (ANO). Další otevírání VŠ bude záviset na vývoji epidemie, doplnil.

Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května. Výuka na prvním stupni přitom bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol.

S prvními maturitami počítá ministerstvo školství po 1. červnu. V červnu se pak odehrají také přijímací zkoušky na střední školy a formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci mimo závěrečný ročník.

Sportovci smí začít s tréninkem již příští týden

Profesionální sportovci se budou moci vrátit k venkovnímu tréninku od pondělí 20. dubna. Zpočátku se budou moci připravovat jen v menších skupinách. Od 8. června budou možné sportovní akce s účastí maximálně do 50 osob.

Opětovné zmírnění opatření, které začne platit od pondělí, mimo jiné umožní fotbalistům návrat do tréninků. Týmy první a druhé ligy se budou moci na hřišti připravovat po skupinách, jak v manuálu navrhla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.